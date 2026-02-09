Обновленный рейтинг WTA: рекорд Олейниковой и прогресс Свитолиной в топ-10

Свитолина прибавила без игры

Первая ракетка Украины поднялась на одну строчку и теперь занимает 9-е место в мире.

Интересно, что Свитолина не выступала на прошлой неделе, однако воспользовалась осечкой швейцарки Белинды Бенчич, которая не смогла защитить очки за прошлогоднюю победу в Абу-Даби и покинула топ-10.

Для Свитолиной это уже 220-я неделя в десятке сильнейших теннисисток планеты. На этой неделе она стартует на престижном турнире WTA 1000 в Дохе.

Прорыв недели - Олейникова и Снигур

Значительный прогресс продемонстрировала Александра Олейникова. После выхода в полуфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке теннисистка совершила рывок сразу на 20 позиций и установила личный рекорд - 71-я строчка мирового рейтинга.

Серьезно прибавила и Дарья Снигур: полуфинал в Румынии позволил ей подняться на 21 позицию - теперь она 123-я.

Костюк, Ястремская и другие

Большинство украинок также показали положительную динамику.

Марта Костюк осталась 23-й в мире. Сейчас она восстанавливается после травмы, полученной на Australian Open.

Даяна Ястремская добавила одну позицию и поднялась на 42-е место. На этой неделе она также стартует на турнире в Дохе.

Отметим также 19-летнюю Веронику Подрез. После финала турнира ITF во Франции, она поднялась на 34 позиции и впервые в карьере вошла в топ-250.

Впрочем, есть и потери. Юлия Стародубцева опустилась на одну строчку - 103-е место. А Ангелина Калинина потеряла сразу 32 позиции и оказалась на грани топ-200 - она 199-я.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA:

9 (10). Элина Свитолина

23 (23). Марта Костюк

42 (43). Даяна Ястремская

71 (91). Александра Олейникова

103 (102). Юлия Стародубцева

123 (144). Дарья Снигур

199 (167). Ангелина Калинина

250 (284). Вероника Подрез

267 (264). Анастасия Соболева

311 (306). Катарина Завацкая

Что в главной десятке

Лидером мирового рейтинга остается "нейтральная" белоруска Арина Соболенко.

Всего за неделю в топ-10 произошло лишь два изменения. Кроме прогресса Свитолиной, в элиту вернулась "нейтральная" Екатерина Александрова.

Топ-10 мирового рейтинга: