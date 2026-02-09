Обновленный рейтинг WTA: рекорд Олейниковой и прогресс Свитолиной в топ-10

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную мировую классификацию по состоянию на понедельник, 9 февраля. Игровая неделя стала успешной для украинского тенниса: сразу несколько спортсменок улучшили свои позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Первая ракетка Украины поднялась на одну строчку и теперь занимает 9-е место в мире.
Интересно, что Свитолина не выступала на прошлой неделе, однако воспользовалась осечкой швейцарки Белинды Бенчич, которая не смогла защитить очки за прошлогоднюю победу в Абу-Даби и покинула топ-10.
Для Свитолиной это уже 220-я неделя в десятке сильнейших теннисисток планеты. На этой неделе она стартует на престижном турнире WTA 1000 в Дохе.
Значительный прогресс продемонстрировала Александра Олейникова. После выхода в полуфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке теннисистка совершила рывок сразу на 20 позиций и установила личный рекорд - 71-я строчка мирового рейтинга.
Серьезно прибавила и Дарья Снигур: полуфинал в Румынии позволил ей подняться на 21 позицию - теперь она 123-я.
Большинство украинок также показали положительную динамику.
Марта Костюк осталась 23-й в мире. Сейчас она восстанавливается после травмы, полученной на Australian Open.
Даяна Ястремская добавила одну позицию и поднялась на 42-е место. На этой неделе она также стартует на турнире в Дохе.
Отметим также 19-летнюю Веронику Подрез. После финала турнира ITF во Франции, она поднялась на 34 позиции и впервые в карьере вошла в топ-250.
Впрочем, есть и потери. Юлия Стародубцева опустилась на одну строчку - 103-е место. А Ангелина Калинина потеряла сразу 32 позиции и оказалась на грани топ-200 - она 199-я.
Топ-10 украинок в рейтинге WTA:
Лидером мирового рейтинга остается "нейтральная" белоруска Арина Соболенко.
Всего за неделю в топ-10 произошло лишь два изменения. Кроме прогресса Свитолиной, в элиту вернулась "нейтральная" Екатерина Александрова.
Топ-10 мирового рейтинга:
Ранее мы рассказали, почему сборная Украины сыграет домашний матч на кортах соперниц в Кубке Билли Джин Кинг.
Также читайте, как удар Марты Костюк признали лучшим в январе по версии WTA.