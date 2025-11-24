Обновленный рейтинг теннисистов: Сачко падает, Олейникова покоряет топ-100

Женская и мужская ассоциации теннисистов обнародовали свежие рейтинги на 24 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой официальные сайты WTA и ATP.
В WTA лидирует "нейтральная" Арина Сабаленка. Украинские теннисистки на ведущих позициях остались на местах: Элина Свитолина 14-я, Марта Костюк 26-я, Даяна Ястремская 27-я.
Особенно отличилась 24-летняя Александра Олейникова, которая после победы на турнире WTA 125 в Чили впервые вышла в топ-100 и занимает 95-ю строчку рейтинга. На понижение пошла Юлия Стародубцева - 116 место.
Другие украинские теннисистки: Ангелина Калинина - 154, Дарья Снигур - 159, Анастасия Соболева - 267, а 18-летняя Вероника Подрез дебютировала в топ-300, оказавшись на 299-й позиции.
14. Элина Свитолина (Украина) - 2606 очков
26. Марта Костюк (Украина) - 1659 очков
27. Даяна Ястремская (Украина) - 1604 очков
95. Александра Олейникова (Украина) - 798 очков
116. Юлия Стародубцева (Украина) - 671 очко
154. Ангелина Калинина (Украина) - 462 очка
159. Дарья Снигур (Украина) - 452 очка
267. Анастасия Соболева (Украина) - 263 очка
299 Вероника Подрез (Украина) - 220 очков
В ATP первое место удерживает испанец Карлос Алькарас, на второй строчке итальянец Янник Синнер. Сезон завершен, поэтому очков за Кубок Дэвиса в Болонье не начисляли.
Выше всех среди украинцев Виталий Сачко, который опустился на две позиции и находится на 168 строчке. Вячеслав Белинский потерял три места (385), Олег Приходько - 43 позиции (445). Остальные наши спортсмены в пятой сотне рейтинга серьезных изменений не претерпели.
168. Виталий Сачко (Украина) - 349 очков
385. Вячеслав Белинский (Украина) - 128 очков
445. Олег Приходько (Украина) - 102 очка
446. Вадим Урсу (Украина) - 102 очка
461. Владислав Орлов (Украина) - 96 очков
466. Эрик Ваншельбойм (Украина) - 94 очка
499. Александр Овчаренко (Украина) - 86 очков
Ранее мы сообщили, что безумный хайлайт Костюк попал в подборку сезона от WTA и покорил соцсети.
Также читайте, что Элина Свитолина определилась с первым турниром 2026 года.