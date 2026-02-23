Оля Цибульская возвращается на киевскую сцену: "Боль становится тише, когда пою"

Певица Оля Цибульская готовит особенное шоу в столичном МЦКИ (Октябрьский дворец). 12 марта артистка впервые за 4 года встретится с киевской публикой на большой сцене, чтобы отпраздновать 40-летие и разделить общую боль и радость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анонс действа.

Цибульская в Киеве: что известно о концерте

Это выступление станет для исполнительницы символом стойкости.

Оля откровенно признается: последние годы были сверхсложными.

Недавно звезда потеряла отца и, как миллионы украинцев, ежедневно сталкивается с бытовыми трудностями войны - жизнью без света и тепла.

"Я не сильнее вас. Я тоже учусь жить дальше. И каждый раз, когда пою и танцую - боль становится тише, а жизнь ближе. Приходите. Просто побудем вместе. И согреем друг друга сердцами", - приглашает Цибульская.

Чего ждать от концерта

Программа обещает быть насыщенной не только хитами, но и искренним юмором и живым общением.

Зрители услышат песни, ставшие саундтреками их жизни: "Сукня біла", "Цьомаю", "Викликай поліцію", "Ненормальная" и другие.

Главной интригой вечера станут звездные гости. Поддержать Олю на сцене придут ее близкие друзья и коллеги DZIDZIO (Михаил Хома) и Виктор Павлик.

Концерт 12 марта - это история о том, как музыка становится лекарством, а встреча вживую помогает найти силы двигаться дальше. Билеты уже в продаже.

Приобрести их можно по ссылке на сайте Kontramarka.