Оля Полякова неожиданно вступилась за Лободу после критики в Украине: "Ее не приняли здесь"

20:00 25.05.2026 Пн
2 мин
Артистка объяснила, как относится к попыткам коллеги вернуться в украинское инфопространство
aimg Иванна Пашкевич
Оля Полякова и Светлана Лобода (коллаж РБК-Украина)

Украинская певица Оля Полякова прокомментировала свое отношение к Светлане Лободе, с которой ее в последнее время нередко сравнивали в Сети.

Один из подписчиков спросил артистку, действительно ли между ней и Лободой существует конфликт.

Полякова заверила, что никакой вражды между ними нет.

Более того, певица заявила, что считает реакцию на Лободу в Украине слишком жесткой.

"У меня нет конфликта со Светланой Лободой. Считаю, то, что произошло с ней в последнее время - жестко. Она поддержала Украину, но ее не приняли здесь. Это плохой знак для других артистов, которые хотели бы, возможно, поддержать нас, но после этого не поддержали", - отметила исполнительница.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

К слову, Светлана Лобода уже длительное время строит карьеру за границей.

Она продолжает исполнять русскоязычные песни, из-за чего регулярно становится объектом критики в соцсетях.

Отдельно украинская публика неоднократно реагировала на попытки Лободы вернуться в украинское инфопространство.

Именно из-за неоднозначного отношения части аудитории артистка сейчас преимущественно выступает за пределами Украины.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Полякову и Лободу ранее также сравнивали из-за сценических образов. В Сети предполагали, что некоторые наряды Оли якобы напоминали стиль ее коллеги.

Впрочем, Оля объясняла, что подобные элементы в сценических костюмах используют многие мировые артисты.

Она также отмечала, что давно не виделась с коллегой и даже не знает, в каких образах та сейчас выходит на сцену.

