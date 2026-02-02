ua en ru
Пн, 02 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Олейникова впервые в карьере выиграла матч на турнире WTA 250

Понедельник 02 февраля 2026 08:58
UA EN RU
Олейникова впервые в карьере выиграла матч на турнире WTA 250 Александра Олейникова (фото: instagram.com/_drones4ua.org_)
Автор: Екатерина Урсатий

Александра Олейникова успешно преодолела стартовый раунд турнира Transylvania Open в Румынии. Украинская теннисистка в трех сетах переиграла египтянку Маяр Шериф, впервые в карьере выиграв матч основной сетки WTA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Драматический старт и волевой камбэк

Поединок первого круга в Клуж-Напоке против 109-й ракетки мира Маяр Шериф длился почти три часа.

Начало встречи было за украинкой, однако она не смогла удержать преимущество: ведя на тай-брейке первой партии, Александра уступила со счетом 6:7.

Несмотря на неудачу в первом сете, Олейникова перехватила инициативу. Во второй партии украинка вела 4:2, позволила оппонентке сравнять счет, но таки дожала соперницу - 6:4.

Решающий сет прошел по похожему сценарию: Александра отыграла брейк и с четвертой попытки реализовала матчпойнт, зафиксировав итоговую победу.

Для победы над Шериф украинке понадобилось 2 часа 56 минут. Олейникова выиграла 71% очков на первой подаче и реализовала 5 из 15 брейкпойнтов. Ни одна из теннисисток не выполнила эйсов на протяжении матча.

Путь Олейниковой в элиту мирового тенниса

Для 92-й ракетки мира этот успех стал знаковым. Хотя в 2025 году Александра активно выступала в квалификациях Grand Slam и дебютировала в основе Australian Open 2026, именно в Румынии она впервые сумела пройти во второй круг турнира серии WTA 250.

Прошлый сезон стал для спортсменки прорывным: благодаря четырем титулам ITF и трем победам на "челленджерах" она поднялась на 90-ю строчку мирового рейтинга в начале 2026 года.

Следующая соперница и успехи других украинок

Во втором раунде Transylvania Open Александру Олейникову ждет противостояние с восьмой сеяной турнира - Анной Бондарь из Венгрии (74-й номер WTA). Встреча запланирована на вторник, 3 февраля.

Отметим, что украинское представительство в основной сетке Клуж-Напоки не ограничивается Олейниковой.

Накануне в эту стадию через сито квалификации пробилась Дарья Снигур, которая в решающем матче отбора одолела представительницу Испании Алену Большову.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Теннис
Новости
Украина вводит "белый список" Starlink: что делать, чтобы терминал не отключили
Украина вводит "белый список" Starlink: что делать, чтобы терминал не отключили
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом