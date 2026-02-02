Олейникова впервые в карьере выиграла матч на турнире WTA 250

Александра Олейникова успешно преодолела стартовый раунд турнира Transylvania Open в Румынии. Украинская теннисистка в трех сетах переиграла египтянку Маяр Шериф, впервые в карьере выиграв матч основной сетки WTA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Драматический старт и волевой камбэк

Поединок первого круга в Клуж-Напоке против 109-й ракетки мира Маяр Шериф длился почти три часа.

Начало встречи было за украинкой, однако она не смогла удержать преимущество: ведя на тай-брейке первой партии, Александра уступила со счетом 6:7.

Несмотря на неудачу в первом сете, Олейникова перехватила инициативу. Во второй партии украинка вела 4:2, позволила оппонентке сравнять счет, но таки дожала соперницу - 6:4.

Решающий сет прошел по похожему сценарию: Александра отыграла брейк и с четвертой попытки реализовала матчпойнт, зафиксировав итоговую победу.

Для победы над Шериф украинке понадобилось 2 часа 56 минут. Олейникова выиграла 71% очков на первой подаче и реализовала 5 из 15 брейкпойнтов. Ни одна из теннисисток не выполнила эйсов на протяжении матча.

Путь Олейниковой в элиту мирового тенниса

Для 92-й ракетки мира этот успех стал знаковым. Хотя в 2025 году Александра активно выступала в квалификациях Grand Slam и дебютировала в основе Australian Open 2026, именно в Румынии она впервые сумела пройти во второй круг турнира серии WTA 250.

Прошлый сезон стал для спортсменки прорывным: благодаря четырем титулам ITF и трем победам на "челленджерах" она поднялась на 90-ю строчку мирового рейтинга в начале 2026 года.

Следующая соперница и успехи других украинок

Во втором раунде Transylvania Open Александру Олейникову ждет противостояние с восьмой сеяной турнира - Анной Бондарь из Венгрии (74-й номер WTA). Встреча запланирована на вторник, 3 февраля.

Отметим, что украинское представительство в основной сетке Клуж-Напоки не ограничивается Олейниковой.

Накануне в эту стадию через сито квалификации пробилась Дарья Снигур, которая в решающем матче отбора одолела представительницу Испании Алену Большову.