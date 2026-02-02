ua en ru
Олійникова вперше в кар'єрі виграла матч на турнірі WTA 250

Понеділок 02 лютого 2026 08:58
Олійникова вперше в кар'єрі виграла матч на турнірі WTA 250 Олександра Олійникова (фото: instagram.com/_drones4ua.org_)
Автор: Катерина Урсатій

Олександра Олійникова успішно подолала стартовий раунд турніру Transylvania Open у Румунії. Українська тенісистка у трьох сетах переграла єгиптянку Маяр Шериф, вперше в кар'єрі вигравши матч основної сітки WTA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Драматичний старт та вольовий камбек

Поєдинок першого кола в Клуж-Напоці проти 109-ї ракетки світу Маяр Шериф тривав майже три години.

Початок зустрічі був за українкою, проте вона не змогла втримати перевагу: ведучи на тай-брейку першої партії, Олександра поступилася з рахунком 6:7.

Попри невдачу в першому сеті, Олійникова перехопила ініціативу. У другій партії українка вела 4:2, дозволила опонентці зрівняти рахунок, але таки дотиснула суперницю - 6:4.

Вирішальний сет пройшов за схожим сценарієм: Олександра відіграла брейк і з четвертої спроби реалізувала матчпойнт, зафіксувавши підсумкову перемогу.

Для перемоги над Шериф українці знадобилося 2 години 56 хвилин. Олійникова виграла 71% очок на першій подачі та реалізувала 5 з 15 брейкпойнтів. Жодна з тенісисток не виконала ейсів упродовж матчу.

Шлях Олійникової до еліти світового тенісу

Для 92-ї ракетки світу цей успіх став знаковим. Хоча у 2025 році Олександра активно виступала у кваліфікаціях Grand Slam та дебютувала в основі Australian Open 2026, саме в Румунії вона вперше зуміла пройти до другого кола турніру серії WTA 250.

Минулий сезон став для спортсменки проривним: завдяки чотирьом титулам ITF та трьом перемогам на "челенджерах" вона піднялася на 90-ту сходинку світового рейтингу на початку 2026 року.

Наступна суперниця та успіхи інших українок

У другому раунді Transylvania Open на Олександру Олійникову чекає протистояння з восьмою сіяною турніру - Анною Бондар з Угорщини (74-й номер WTA). Зустріч запланована на вівторок, 3 лютого.

Зазначимо, що українське представництво в основній сітці Клуж-Напоки не обмежується Олійниковою.

Напередодні до цієї стадії через сито кваліфікації пробилася Дар'я Снігур, яка у вирішальному матчі відбору здолала представницю Іспанії Альону Большову.

Україна Теніс
Новини
