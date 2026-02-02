Олимпиада-2026: кто покажет Игры в Украине и где смотреть бесплатные трансляции

Где будут трансляции

Официальным транслятором Игр-2026 в Украине является "Суспільне мовлення".

В свободном доступе прямые эфиры можно будет посмотреть:

на телеканале "Суспільне Спорт"

на региональных каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ" и другие)

на сайте "Суспільне Спорт"

на YouTube-канале "Суспільне Спорт" (отдельные трансляции)

Церемонии открытия и закрытия, а также итоговая вечерняя студия будут выходить на телеканале "Перший".

Комментаторы и эксперты

Всего запланировано не менее 125 часов эфирного времени. Ежедневно будут работать информационно-аналитические студии, обзоры соревнований и специальные проекты. Над освещением Игр будут работать пять корреспондентов, 12 комментаторов и приглашенные эксперты - среди них действующие и бывшие спортсмены.

Отдельно на YouTube-канале будет выходить ежедневный дайджест "Олимпиада за 500 секунд".

Также Олимпиаду будет освещать "Радио Проминь" - с подкастами и тематическими программами.

Когда состоится церемония открытия

Официальный старт Игр запланирован на 6 февраля, хотя первые предварительные соревнования начнутся уже 4 числа.

Церемония открытия состоится 6 февраля в 20:40 по киевскому времени. Ее будут комментировать спортивный журналист Виталий Волочай и шеф-редактор "Суспільне Культура" Екатерина Яковленко.

Сборная Украины на Олимпиаде

На Олимпиаду-2026 квалифицировались 46 украинских спортсменов, которые будут соревноваться в 11-ти видах спорта.

Наибольшее представительство Украина будет иметь в биатлоне и санном спорте - по 10 спортсменов, а также во фристайле - 9.

На двух предыдущих зимних Играх украинцы получали медали исключительно во фристайле. Александр Абраменко приносил стране "золото" в 2018 году и "серебро" - в 2022-м. Однако титулованный спортсмен уже завершил карьеру.

Главные медальные надежды "сине-желтых" в 2026-м связаны с лыжной акробатикой и биатлоном.