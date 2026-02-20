Олимпиада-2026: чемпионские битвы, выступления украинцев и новый медальный зачет 19 февраля

Непогода против медальной надежды Украины

Организаторы Игр снова обновили дату и время проведения соревнований по лыжной акробатике среди мужчин.

По предварительному графику квалификация в женской и мужской лыжной акробатике должна была состояться еще во вторник, 17 февраля, но ее отложили из-за непогоды. В итоге женские соревнования состоялись 18 февраля, а мужские запланировали на 19-е. Однако соревнования снова перенесли - на пятницу, 20 февраля.

Отметим, что в этом старте примет участие главная медальная надежда Украины Дмитрий Котовский. Также нашу страну в этой дисциплине будут представлять Александр Окипнюк, Максим Кузнецов и Ян Гаврюк.

Ски-альпинизм: первые чемпионы в истории

19 февраля на Олимпиаде-2026 определились первые в истории чемпионы по ски-альпинизму, виду спорта, который дебютировал на Играх.

Суть дисциплины заключается в скоростном преодолении дистанции, сочетающей подъем вверх и спуск. Сначала атлеты идут на лыжах, затем преодолевают крутой участок пешком с лыжами на рюкзаке, после чего снова становятся на лыжи для финального отрезка.

В соревновании женщин победу в данной дисциплине одержала представительница Швейцарии Марианне Фаттон. "Серебро" завоевала француженка Эмили Харроп, "бронза" - у испанки Алонсо Родригес.

Марианне Фаттон (фото: x.com/milanocortina26)

У мужчин победу одержал испанец Ориоль Кардона Колл. Вторым стал "нейтральный" Никита Филиппов, "бронзу" завоевал Тибо Ансельме из Франции.

Ориоль Кардона Колл (фото: x.com/milanocortina26)

Лыжное двоеборье: исторический успех Офтебро

Командный спринт официально закрыл олимпийскую программу по лыжному двоеборью. "Золото" завоевал норвежский тандем Андреас Скоглунд и Йенс Лурос Офтебро, которые опередили в финишном створе представителей Финляндии (Илкка Херола и Эро Хирвонен). Тройку призеров замкнул австрийский дуэт Штефана Реттенеггера и Йоханнеса Лампартера.

Этот триумф позволил Йенсу Луросу Офтебро вписать свое имя в историю: он стал лишь вторым двоеборцем в истории (после финна Самппи Лаюнена в 2002-м), которому удалось получить три золотые награды на одной Олимпиаде. Кроме того, норвежец стал четырехкратным олимпийским чемпионом, догнав по этому показателю своего соотечественника - легендарного рекордсмена Йоргена Гробака.

Украину в этой дисциплине представили Александр Шумбарец и Дмитрий Мазурчук. Отечественный дуэт завершил соревнования на 12-м месте. После прыжковой части наши спортсмены шли 14-ми, однако во время гонки сумели опередить команды Польши и Китая.

Конькобежный спорт: китайское "золото" с рекордом

На дистанции 1500 метров среди мужчин золотую награду с новым олимпийским рекордом (1:41.98) завоевал китаец Нин Чжуньянь.

Вторым к финишу пришел американец Джордан Штольц, для которого это уже третий подиум на Играх-2026. Ранее он триумфовал на дистанциях 500 и 1000 метров. Тройку призеров замкнул титулованный голландец Кьелд Нейс - двукратный чемпион Пхенчхана-2018 и золотой медалист Пекина-2022.

Хоккей: третий титул сборной США

В напряженном финале женского турнира по хоккею сборная США одержала победу над Канадой со счетом 2:1. Победную шайбу американки забросили в овертайме. А перед этим сборная США спаслась от поражения в конце третьего периода.

Американки выиграли свой третий хоккейный титул Олимпиады среди женщин. Больше получала только Канада - пять золотых медалей. На Играх-2026 состоялся уже пятый подряд олимпийский финал с участием этих сборных, которые остаются главными фаворитками мирового хоккея.

В поединке за третье место Швейцария завоевала "бронзу", обыграв Швецию также в овертайме (2:1).

Хоккеистки США - олимпийские чемпионки (фото: x.com/milanocortina26)

Фигурное катание: сенсационный успех Лю

На Олимпиаде завершились соревнования по фигурному катанию. Последний комплект наград разыграли женщины в одиночном катании, где сенсационную победу одержала американка Алиса Лю.

После короткой программы 20-летняя представительница США шла третьей, уступая японкам - Каори Сакамото и лидеру Ами Накаи. Однако безупречная произвольная программа позволила ей возглавить итоговый зачет и принести США первое женское "золото" за последние 24 года (со времен триумфа Сары Хьюз в 2002-м). В целом это уже восьмая победа американок в этой дисциплине за историю Игр.

Серебряную награду завоевала Каори Сакамото, а юная Ами Накаи в своем дебютном взрослом сезоне завоевала "бронзу".

Алиса Лю завершает Олимпиаду в статусе двукратной чемпионки, ведь ранее она также помогла сборной США выиграть командный турнир.

Олимпиада-2026, все призеры 19 февраля:

Ски-альпинизм, спринт

Женщины

Марианне Фаттон (Швейцария) Эмили Харроп (Франция) Алонсо Родригес (Испания)

Мужчины

Ориоль Кардона Колл (Испания) Никита Филиппов Тибо Ансельме (Франция)

Лыжное двоеборье, командный спринт

Андреас Скоглунд / Йенс Лурос Офтебро (Норвегия) Илкка Херола/Эро Хирвонен (Финляндия) Штефан Реттенеггер/Йоханнес Лампартер (Австрия)

Конькобежный спорт, мужчины, 1500 метров

Нин Чжуньянь (Китай) Джордан Штольц (США) Кьелд Нейс (Нидерланды)

Хоккей, женщины

США Канада Швейцария

Фигурное катание, женщины

Алиса Лю (США) Каори Сакамото (Япония) Ами Накаи (Япония)

Медальный зачет

По итогам 19 февраля главный рывок в медальном зачете совершили США, одержав две стратегические победы - в женском хоккее и фигурном катании. Это позволило американцам подняться на вторую строчку общего зачета, которую они по числу золотых медалей делят с хозяевами турнира, итальянцами.

Неизменным лидером остается Норвегия. Благодаря очередному "золоту" в лыжном двоеборье норвежцы довели количество своих побед до 16-ти, сохраняя отрыв от ближайших преследователей в семь золотых наград.

Топ-10 медального зачета: