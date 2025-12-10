Олег Винник рассказал, как написал легендарную "Вовчицю" и почему не верил в ее успех

Как Олег Винник написал "Вовчицю"

По словам певца, текст и демоверсия были готовы, но композиция долгое время просто лежала без работы. Только после возвращения из тура он впервые ее записал, и этот процесс был чрезвычайно эмоциональным.

"Я все спел, плакал в студии, меня разносило. А на следующий день послушал в колонках и говорю: "Да нет, это не то. Оно режет в уши... молодая волчица, царица степная - оно мне режет все здесь", - вспоминает Винник.

После первой попытки артист отложил композицию еще на девять месяцев. Но когда записал ее во второй раз - уже без сильных эмоций - почувствовал, что в ней "что-то есть".

Неожиданным моментом, по словам Винника, стало осознание популярности песни на границе.

"Женщина на паспортном контроле говорит: "Да, "Вовчиця" - это фурор". А я тогда еще вообще ничего не понимал: песня была совсем свежая", - делится он.

Певец добавил, что именно в 2014 году, когда началась война, ему начали присылать видео бойцов, которые пели "Вовчицю" на передовой - в окопах, в танке и тому подобное.

"Это до мурашек. Тогда я понял, что такое фурор. И она до сих пор это делает", - отмечает музыкант.

Винник объяснил, что секрет популярности заключается в этничности и аутентичности композиции.

"Вовчиця" - этнически украинская. Она из моей души, из моего языка. Я ее не продумывал, Господь Бог дал ее написать", - говорит он, добавляя, что немецкая публика композицию не понимает, и это естественно.

Артист также сравнил такие песни с "хорошим вином", которое должно выстояться, и подчеркнул, что настоящие хиты рождаются тогда, когда музыкант "думает на своем языке и делает свое".

Полное интервью с Олегом Винником смотрите на YouTube-канале РБК-Украина LIFE 11 декабря в 16:00.