Официально. Усик получил особое назначение в клубе УПЛ и готовит громкую реформу

Александр Усик официально переходит к новой роли в украинском футболе. Чемпион мира сменил статус игрока на кресло топ-менеджера житомирского "Полесья".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram Усика и пресс-службу ФК "Полесье".
Президент житомирского клуба Геннадий Буткевич и Александр Усик официально подписали контракт, согласно которому боксер занял должность первого вице-президента.
Ранее Усик неоднократно заявлял о своем желании выйти на поле в составе "волков" в официальном матче УПЛ, однако теперь его роль в клубе стала значительно масштабнее.
"Начинаю новую главу - как первый вице-президент футбольного клуба "Полесье". Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт на еще более высоком уровне", - прокомментировал свое назначение Усик.
Одним из главных приоритетов на новой должности чемпион назвал наведение порядка в украинском арбитраже. Усик планирует перенести свои спортивные принципы - дисциплину и честность - на футбольное поле, но уже в управленческом формате.
"Одним из первых моих направлений будет судейская реформа в Украине. Верю, что прозрачность и справедливость должны быть основой игры", - отметил вице-президент житомирян.
Александр Усик и Геннадий Буткевич (фото: ФК "Полесье")
Чемпион мира по боксу подписал контракт с житомирским "Полесьем" в июле 2023 года. "Волки" тогда как раз получили право играть в украинской Премьер-лиге.
Перед тем Усик уже успел сыграть за житомирскую команду. В начале 2022 года он принял участие в матче против ровенского "Вереса" в товарищеском турнире Winter Cup. А на зимних сборах в Испании перед возобновлением сезона-2025/26 Александр вышел на поле в товарищеском матче против клуба МЛС.
На официальном сайте "Полесья" Усик значится в составе команды. В списке игроков он фигурирует как нападающий, выступающий под номером 17. Однако в официальной заявке клуба на сайте УПЛ боксера нет.
