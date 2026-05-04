Избранника Денисенко пристыдили из-за отдыха на Тенерифе: он объяснил, как выехал из Украины

Ранее стало известно, что Савранский вместе с Натальей Денисенко выехали за границу. Пара показалась на одном из черных пляжей Испании.

Как выяснилось, поездка была приурочена ко дню рождения манекенщика, который он празднует 4 мая.

Влюбленные отправились на Канарские острова, чтобы отметить это событие у океана.

"По черному песку понятно, что мы с Юрием на Канарах", - написала Денисенко.

Денисенко и Савранский на Тенерифе (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

По ее словам, эта поездка была давней мечтой ее возлюбленного, которую они решили не откладывать.

"Мы приехали ненадолго. Только осуществить мечту на день рождения любимого и обратно. Сейчас мы живем в таких реалиях, что откладывать что-либо уже нельзя! Каждый день должен быть как последний", - добавила актриса.

В свою очередь избранник Денисенко также похвастался кадрами с отдыха, после чего нарвался на хейт в соцсетях.

Его начали критиковать и требовать объяснений относительно выезда за границу во время полномасштабной войны.

Юрий Савранский на Тенерифе (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Савранский объяснил свой выезд за границу

В сторис он поблагодарил подписчиков за поздравления с днем рождения и сразу прокомментировал ситуацию с отдыхом.

"Друзья, спасибо всем за поздравления! Ожидаемо много вопросов относительно моего выезда. Этот выезд, как и все мои прошлые выезды, во время полномасштабного вторжения, абсолютно законны! Я освобожден от военной службы, по определенным основаниям еще задолго до 22 года!", - пояснил манекенщик.

Наталка Денисенко и Юрий Савранский (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Таким образом Юрий решил публично расставить все точки над "і" и подчеркнул, что его пребывание за границей не нарушает законодательства.