Новый чемпион WBA: Ресендис заменил Кроуфорда во втором среднем весе

Новый статус Армандо Ресендиса

Мексиканский боксер (16-2, 11 КО) получил статус полноценного чемпиона без проведения дополнительного поединка.

Это стало возможным после того, как бывший абсолютный лидер рейтинга P4P Теренс Кроуфорд решил уйти из спорта, оставив все свои регалии вакантными.

Напомним, что путь Ресендиса к вершине WBA начался в мае 2025 года. Тогда он сотворил громкую сенсацию, одолев экс-чемпиона Калеба Планта раздельным решением судейской коллегии, что принесло ему статус "временного" чемпиона.

Дебютная защита и планы на февраль

Свой первый поединок в новом статусе мексиканец проведет 21 февраля.

Ожидается, что защита титула состоится в андеркарде громкого противостояния Марио Барриос - Райан Гарсия. Оппонентом Ресендиса должен стать представитель США Эдгар Берланга (23-2, 18 КО).

Если Армандо защитит пояс в феврале, WBA уже определила для него следующее испытание.

Обязательным претендентом на титул назначен Бектемир Меликузиев из Узбекистана. Этот бой может состояться уже весной 2026 года.

Ситуация с другими поясами Кроуфорда

Завершение карьеры Кроуфорда спровоцировало "эффект домино" в других боксерских организациях:

WBC: Организация лишила американца титула еще раньше из-за отказа платить комиссионные сборы после триумфа над Саулем Альваресом.

IBF: Международная федерация уже санкционировала бой за свой вакантный пояс между Ослейсом Иглесиасом и "Канело" Альваресом.

WBO: Руководство версии сейчас определяет официальных претендентов, которые смогут побороться за освободившийся трофей.

Таким образом, уход Теренса Кроуфорда полностью перезагрузил второй средний вес, открыв путь к титулам новым именам мирового бокса.