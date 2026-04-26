Невероятная работа с мячом: смотрите, как Свьонтек поразила футбольными финтами на стадионе "Реала" (видео)

Показательное выступление Свёнтек

Во время проведения турнира WTA 1000 Mutua Madrid Open домашнюю арену мадридского "Реала" частично трансформировали. Прямо на стадионе обустроили грунтовый корт для тренировок звезд тенниса. Эта инициатива соединила многофункциональность обновленного стадиона с престижем теннисного "Мастерса".

Именно там Ига Свёнтек решила сменить вид спорта на несколько минут. На кадрах видно, как полька уверенно набивает мяч и демонстрирует футбольный дриблинг, чем изрядно удивила присутствующих и персонал стадиона.

Коварный вирус и снятие с турнира

К сожалению, положительные эмоции от визита на стадион сменились тревожными новостями. Действующая четвертая ракетка мира не сумела завершить матч 1/16 финала против американки Энн Ли. Свьонтек объяснила, что причиной стал коварный вирус.

"В третьем сете я начала чувствовать головокружение, у меня было размытое видение, будто я потеряла координацию. Я даже не могла пить", - объяснила Ига.

Теннисистка добавила, что энергия исчезла мгновенно, и она была вынуждена капитулировать перед болезнью, чтобы не рисковать здоровьем перед следующими крупными стартами сезона.

Напомним, что на "тысячнике" в Мадриде стартовали семь лучших украинских теннисисток. Однако сейчас в борьбе за титул осталась только Марта Костюк.