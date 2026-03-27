"Нескоро будет дома". Кондратюк раскрыл детали службы сына в ВСУ

Игорь Кондратюк поделился подробностями службы старшего сына Сергея в Вооруженных силах Украины. Он описал путь парня как добровольца и рассказал о его успехах в армии.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его разговор с Маричкой Падалко.

Что рассказал Кондратюк о службе сына в ВСУ

По словам отца, Сергей пошел в армию добровольцем еще в 2023 году.

"Для нас это была неожиданность", - признался Игорь.

Сначала парень планировал попасть к знакомому в минометное подразделение, которое тогда находилось под Купянском, но его внезапно направили на обучение в Великобританию. После этого распределили в 46-ю ДШВ.

"Оказывается, это была учебка британских штурмовых войск. Ему очень понравилась. И, конечно, командование всех людей, которые были там, послали в дестантно-штурмовые войска. Кого в 46-ю, кого - в другую бригаду", - рассказал он.

Впрочем, из-за проблем со зрением Сергея снова перенаправили. Сейчас он продолжает службу и даже готовится к повышению.

"Служит, ворчит, потому что армия - это немножко не его. Последний раз был дома в сентябре. И сейчас его собираются сделать начальником отделения подразделения. Я думаю, что он нескоро будет дома", - рассказал Кондратюк.

Что касается морального состояния, то сначала они с сыном не стали говорить маме. Позже все же все стало известно. Родители поддержали парня.

"Я его понимаю. К нему через год пришло такое убеждение, что он должен служить. Ничего не сделаешь. Это его решение", - поделился он.



Напомним, у Кондратюка также есть сын Даниил, который работает и помогает ВСУ, и дочь Полина. Она училась в США на инженера космических систем.

