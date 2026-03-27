ua en ru
Пт, 27 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Нескоро будет дома". Кондратюк раскрыл детали службы сына в ВСУ

00:21 27.03.2026 Пт
2 мин
Старший сын продюсера стал добровольцем в 2023 году и скоро получит новую должность в армии
Сюзанна Аль Мариди
"Нескоро будет дома". Кондратюк раскрыл детали службы сына в ВСУ

Игорь Кондратюк поделился подробностями службы старшего сына Сергея в Вооруженных силах Украины. Он описал путь парня как добровольца и рассказал о его успехах в армии.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его разговор с Маричкой Падалко.

Что рассказал Кондратюк о службе сына в ВСУ

По словам отца, Сергей пошел в армию добровольцем еще в 2023 году.

"Для нас это была неожиданность", - признался Игорь.

Сначала парень планировал попасть к знакомому в минометное подразделение, которое тогда находилось под Купянском, но его внезапно направили на обучение в Великобританию. После этого распределили в 46-ю ДШВ.

"Оказывается, это была учебка британских штурмовых войск. Ему очень понравилась. И, конечно, командование всех людей, которые были там, послали в дестантно-штурмовые войска. Кого в 46-ю, кого - в другую бригаду", - рассказал он.

&quot;Нескоро будет дома&quot;. Кондратюк раскрыл детали службы сына в ВСУИгорь Кондратюк о сыне в ВСУ (скриншот)

Впрочем, из-за проблем со зрением Сергея снова перенаправили. Сейчас он продолжает службу и даже готовится к повышению.

"Служит, ворчит, потому что армия - это немножко не его. Последний раз был дома в сентябре. И сейчас его собираются сделать начальником отделения подразделения. Я думаю, что он нескоро будет дома", - рассказал Кондратюк.

Что касается морального состояния, то сначала они с сыном не стали говорить маме. Позже все же все стало известно. Родители поддержали парня.

"Я его понимаю. К нему через год пришло такое убеждение, что он должен служить. Ничего не сделаешь. Это его решение", - поделился он.


Напомним, у Кондратюка также есть сын Даниил, который работает и помогает ВСУ, и дочь Полина. Она училась в США на инженера космических систем.

Ранее продюсер также высказался о конфликте с Козловским. Он признался, простил ли бывшего подопечного, в частности за слова о сыновьях.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Игорь Кондратюк Звезды шоу-бизнеса
Новости
Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
Аналитика
Университетам надо планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти, – интервью с МОН
Катерина Гончарова, корреспондент РБК-Украина. Университетам надо планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти, – интервью с МОН