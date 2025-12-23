"Нет ничего невозможного": менеджер Усика сделал заявление о Джейке Поле

"Можно сделать шоу, но не обмануть бокс"

По словам Лапина, неудачный опыт Пола в поединке против Энтони Джошуа в очередной раз подтвердил: бокс - это не шоу и не развлечение, а многолетний путь, который требует полной самоотдачи. Этот спорт требует системности, дисциплины и внимания к тысячам мелких деталей.

"Бокс не прощает ошибок. Для многих спортсменов это дело всей жизни: сотни любительских боев, десятки поединков на профессиональном уровне, годы, а иногда и десятилетия работы. Невозможно просто зайти в этот спорт и перескочить путь, который ты не прошел", - отметил он.

"Можно сделать шоу. Можно поиграть в бокс. Можно называть себя кем угодно. Но если ты действительно хочешь выйти на серьезный уровень и бороться за вершину, самообман становится опасным", - подчеркнул менеджер.

Потенциал Джейка Пола

В то же время Лапин признал, что Пол обладает определенными боксерскими качествами.

"Если говорить честно, если бы Джейк пришел в бокс раньше, он мог бы достичь действительно серьезного уровня. Я вижу хорошие рефлексы, координацию и неплохие ментальные способности. В боксе нет ничего невозможного. И у него еще есть время попробовать осуществить свою мечту", - сказал Лапин.

Бой с Джошуа: последствия

Напомним, в поединке против Джошуа Пол потерпел поражение нокаутом в шестом раунде. После боя стало известно, что американец попал в больницу, где перенес операционное вмешательство. У него обнаружили перелом челюсти в двух местах.

Добавим, что к этому поединку Джошуа готовился вместе с командой Усика.