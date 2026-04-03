"Не осуждайте": Злата Огневич прямо ответила, поедет ли на "Евровидение" еще раз

Поедет ли Огневич на "Евровидение" во второй раз

Шаманская отметила, что пользователи Threads буквально требуют, чтобы певица снова представила Украину на песенном конкурсе. Но оказалось, что сама звезда это желание не разделяет.

"Я считаю, что эта страница уже перевернута. Это было очень успешно, красиво и не стоит пробовать снова", - призналась Злата.

Впрочем, она призвала украинцев не хейтить артистов, которые снова и снова участвуют в Нацотборе. В этом, считает Огневич, нет ничего плохого.

"Я считаю, что "Евровидение" - это такой конкурс, куда может прийти любой и хоть 10 раз. Поэтому не осуждайте тех, кто туда ходит постоянно на отборы и хочет поехать, потому что оно того стоит", - подчеркнула певица.

Также звезда дала совет фанам, которые умоляют ее поехать на "Евровидение". Огневич благодарна за такое внимание, а потому предлагает поклонникам чаще посещать ее выступления.

"Я невероятно счастлива этому. Я очень вас прошу, ходите на концерты мои", - сказала артистка.

Каким было выступление Златы Огневич на "Евровидении"

Певица представляла Украину с песней "Gravity". Эффектное выступление и сильная песня принесли Злате и нашей стране третье место. В финале ее обошли Дания и Азербайджан.

Песня Огневич собрала миллионы прослушиваний. Она даже попала в международные чарты. На официальном YouTube-канале "Евровидения" выступление Златы просмотрели более 3,5 миллиона раз.

Певица признавалась, что на конкурсе она столкнулась с форс-мажором. Ее выступление оказалось под угрозой из-за организаторов.

"Я не до конца довольна выступлением на "Евровидении". Я довольна своим местом, довольна результатом, но тогда нам на месте заблокировали номера, которые мы готовили... Нам сказали, что это невозможно, хоть дали гарантии: да, готовьте, все утвердили. Мы приезжаем в Мальме, а нам сказали, что ничего не будет", - вспоминала звезда.