"Не понимает ситуации": Деньга высказался о позиции Ван Дамма по поводу войны в Украине

Что Деньга сказал про Ван Дамма

Как известно, в начале российского вторжения Ван Дамм приезжал в Украину и выражал поддержку, однако позже обращался к президенту РФ со словами любви, что вызвало разочарование у украинских поклонников.

На вопрос журналиста, стоит ли отделять искусство от личности, Деньга ответил, что актер, скорее всего не понимает ситуации.

"Отделять нельзя. Это от контекста зависит. Они же там не совсем понимают ситуацию. Многим конфликт в Боснии и Герцеговине тоже не очень понятен. Может, Жан-Клод Ван Дамм не совсем понимает, что и как. Если бы он приехал сюда и увидел, как гибнут наши военные, думаю, он бы изменил свое отношение", - подчеркнул артист.

По словам Деньги, голливудский исполнитель недостаточно информирован о реальном положении вещей, хотя он оставил у него приятное впечатление как добрый и порядочный человек при личном общении.

"Он считает, что это какой-то конфликт, как говорил Трамп: "как в песочнице, дети поссорились". Думаю, он недостаточно информированный человек. Я с ним общался до войны - один день провели вместе. Он тогда произвел на меня впечатление доброго и порядочного человека", - отметил украинский актер.

Сергей Деньга (фото: пресс-служба)

Что Ван Дамм говорил про Путина

В апреле 2025 года в сети появилось видео, на котором Жан-Клод Ван Дамм обращается к президенту РФ Владимиру Путину.

В ролике, записанном в компании бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко, актер заявил о желании посетить Россию и стать "послом мира".

Ван Дамм приветствовал Путина, выразил любовь к нему и предложил обсуждать "только спорт, мир и счастье, без политики". Он также передал "большой поцелуй России и Путину с семьей".