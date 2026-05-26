"Не очень приятная история". Возлюбленный Денисенко раскрыл причину освобождения от службы

Почему Савранский освобожден от военной службы

Недавно Денисенко вместе со своим возлюбленным Юрием поделилась кадрами отдыха на Тенерифе, которые вызвали обсуждение в сети. У пользователей возникли вопросы относительно того, как мужчина призывного возраста смог пересечь границу Украины.

Впоследствии избранник актрисы назвал свои выезды абсолютно законными. Как выяснилось, он был освобожден от военной службы еще задолго до начала полномасштабного вторжения.

Теперь Юрий объяснил, что имеет военное образование и учился в военном институте в Киеве. Однако перед распределением в часть его признали непригодным к службе по состоянию здоровья.

"Это для меня такая, не очень приятная история, потому что я вообще имею военное образование. Я поступал в вуз по стопам своего брата, в военный институт в Киеве. Собственно, перед подписанием распределения в части меня освободили от службы по состоянию здоровья", - отметил он.

Савранский и Денисенко (фото: instagram.com/savransky_yuriy)

По словам предпринимателя, тогда это была для него неожиданная новость, поскольку он имел "определенные планы".

"Было очень сложно туда поступить. Это был небольшой государственный заказ именно на эту специальность. Замечу, что именно тогда армия была не в самом лучшем состоянии, как сейчас. Это было еще до 2014 года. И поступал я не по какому-то престижу, а по зову души", - сказал он.

Впрочем, завершить обучение не удалось, поскольку с последнего курса Юрия отчислили. Основанием для освобождения от службы стала врожденная болезнь, которую обнаружили во время медкомиссии.

"Эта тема такая для меня немного болезненная, потому что тогда у меня были одни планы. Никто не знал вообще, что произойдет в стране нашей. Для меня было таких два сложных восприятия - то, что меня отчислили и нашли именно такую болезнь", - поделился он.

Называть точный диагноз Савранский не стал. Только отметил, что имеет законные основания для пересечения границы. Он отметил, что не раз выезжал, но всегда возвращался, в частности еще в начале полномасштабного вторжения, когда эвакуировал родных.

Юрий Савранский о выезде за границу (фото: instagram.com/savransky_yuriy)