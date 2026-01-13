Назад в 2016-й: звезды подхватили вирусный флешмоб и показали себя 10 лет назад

Оля Полякова

Певица Оля Полякова опубликовала фото с 2016 года и призналась, что тот период был для нее особенно насыщенным и менял ее в разные моменты по-разному.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Алина Шаманская

Ведущая и блогер Алина Шаманская назвала 2016 год своим "праймом". Она вспомнила, что тогда в ее жизни было больше легкости и сил: родители были рядом, она чувствовала себя уверенно в своей форме, активно развивала карьеру на телевидении и запускала собственные проекты.

Также Шаманская рассказала, что именно в тот период работала сразу на нескольких работах, начала зарабатывать больше и осуществила одну из своих важных мечт - уехала в Лос-Анджелес.

По ее словам, тогда она еще не была блогером, а только мечтала об этом, и почти не меняла внешность.

Алина Шаманская (фото: instagram.com/shamankaa)

Кристина Решетник

Жена телеведучиого Гриши Решетника Кристина также присоединилась к флешмобу и призналась, что поиски фото с 2016 года стали для нее отдельным "путешествием" в памяти.

Она обратила внимание, что большинство кадров десятилетней давности связаны с материнством, ведь в тот период их семья ждала пополнения.

"Все ищут фото десятилетней давности и я пошла искать. Просматривала и понимаю, что в любой период времени я была или беременна, или кормящая мама.10 лет назад мы ждали нашего второго Димусю, воспитывали маленького Иванка, не знали, как это быть многодетными родителями, времена были такие тогда беззаботные" - написала блогерша.

Кристина Решетник с мужем и детьми (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Маша Кондратенко

Певица Маша Кондратенко также показала архивные фото и с юмором представила, как бы выглядел ее профиль в соцсетях, если бы за ней следили еще в 2016-2017 годах.

Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mashaaa.kondratenko)

Александра Кучеренко

Спортивная журналистка и модель Александра Кучеренко подхватила тренд и напомнила, что в 2016 году ей было 18 лет.

Она поделилась воспоминаниями о первых шагах в профессии, учебе, работе на телевидении, участии в конкурсах и путешествиях.

Отдельно Кучеренко отметила, что хотела бы чаще печатать фотографии и хранить их в фотоальбомах, чтобы воспоминания не терялись.

Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Екатерина Усик

Екатерина Усик в своей заметке сделала акцент на том, как быстро проходит время и как сильно изменилась жизнь за последние десять лет.

Она вспомнила, что в 2016 году окончательно переехала жить в Киев, а ее старшая дочь тогда пошла в первый класс.

Также она отметила, что после третьих родов постепенно возвращала себя в форму.

Кроме личных воспоминаний, она добавила и размышления о том, что события последних лет изменили ощущение прошлого и сделали его совсем другим в памяти.

Екатерина Усик с семьей (фото: instagram.com/usyk_kate)