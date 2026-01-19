Худший результат за три года: Украина потеряла позиции в обновленном рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала обновленный рейтинг мужских национальных сборных по состоянию на 19 января 2026 года. Сборная Украины ухудшила свое положение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
В обновленной версии рейтинга сборная Украины опустилась на две позиции. Подопечные Сергея Реброва имеют в активе 1557,47 балла и замыкают топ-30 списка.
После предыдущего обновления рейтинга (22 декабря) "сине-желтые" не проводили официальных матчей. Украину обошли сборные Алжира и Нигерии, которые существенно улучшили свои показатели после выступлений на Кубке африканских наций.
Среди команд УЕФА сборная Украины сейчас занимает 14-е место.
Для наших футболистов нынешний результат - худший за последние три года. В апреле-2023 Украина также занимала 30-е место.
Лидером мирового рейтинга остается действующий чемпион Европы сборная Испании. Также без изменений в тройке лучших - Аргентина и Франция.
В топ-10 ворвалась сборная Марокко, которая дошла до финала Кубка африканских наций.
Топ-10 рейтинга ФИФА:
Ближайшей возможностью подняться в рейтинге для сборной Украины станут матчи плей-офф отбора на чемпионат мира-2026, которые состоятся в марте.
26 марта Украина встретится со Швецией. В случае успеха подопечные Сергея Реброва сыграют за путевку на мундиаль с победителем пары Польша - Албания.
Отметим, что в текущем рейтинге Швеция занимает 42-е место (поднялась на одну строчку), Польша - 34-е (потеряла три позиции), Албания - 63-е (без изменений).
Ранее мы сообщили, сколько времени будет вне игры Артем Довбик после операции.
Также узнайте, сколько заработает Александр Зинченко за полгода в "Аяксе".