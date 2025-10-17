ua en ru
Забьет ли Ванат "Барселоне"? Украинцы в топ-лигах: когда и где смотреть на выходных

Пятница 17 октября 2025 15:51
UA EN RU
Забьет ли Ванат "Барселоне"? Украинцы в топ-лигах: когда и где смотреть на выходных Фото: Владислав Ванат впервые сыграет в каталонском дерби (x.com/gironafc)
Автор: Андрей Костенко

Украинские футболисты проведут очередные поединки в чемпионатах Англии, Испании, Италии и Франции.

Полное расписание матчей и трансляций - подскажет РБК-Украина.

Англия

Две "украинские" команды сыграют свои встречи 8-го тура АПЛ в субботу, 18 октября.

Начнет программу дня в 14:30 по Киеву поединок "Ноттингема" против "Челси". Защитник "лесников" Александр Зинченко из-за травмы пропустил несколько последних поединков клуба, также не играл за сборную Украины. Сейчас информации о его возвращении нет.

Также в субботу, в 17:00, "Эвертон" Виталия Миколенко на выезде встретится с "Манчестер Сити".

"Брентфорд" Егора Ярмолюка свой поединок проведет в понедельник, 20 октября - на выезде против "Вест Хэма".

После 7-ми туров в АПЛ лидирует лондонский "Арсенал" (16 очков), который на один балл опережает действующего чемпиона - "Ливерпуль".

"Эвертон" идет 8-м (11 очков), "Брентфорд" - 16-м (7), "Ноттингем" - 17-м (5).

Испания

"Жирона" готовится к каталонскому дерби с "Барселоной". Гостевой поединок 9-го тура наиболее украинская команда Ла Лиги сыграет в субботу, 18 октября, в 17:15.

Готовится к встрече нападающий Владислав Ванат, тренируется, хоть и по индивидуальному плану полузащитник Виктор Цыганков, вернулся в клуб с ЧМ U-20 вратарь Владислав Крапивцов. Больше всего шансов появиться на поле имеет Ванат, вполне возможно и появление Цыганкова.

"Реал" Андрея Лунина сыграет в воскресенье, 19 октября - в гостях с "Хетафе". Начало - в 22:00.

"Реал" с 21-м очком в активе лидирует в Ла Лиге, опережая "Барселону" на два пункта. "Жирона" с 6-ю баллами - на 18-й строчке, в зоне прямого вылета.

Италия

В Серии А "Рома" Артема Довбика в центральном поединке 7-го тура сойдется дома с миланским "Интером". Принципиальный поединок стартует в субботу, 18 октября, в 21:45.

На следующий день "Дженоа" Руслана Малиновского - в 16:00 примет "Парму.

В чемпионате Италии сейчас двоевластие - "Наполи" и "Рома" имеют по 15 очков. "Дженоа" с 2-мя пунктами - предпоследняя, 19-я.

Франция

Илья Забарный вместе с ПСЖ откроет программу 8-го тура Лиги 1 домашней встречей против одного из главных преследователей - "Страсбура". Она состоится в пятницу, 17 октября в 21:45.

ПСЖ, имея 16 баллов - на вершине турнирной таблицы. На одно очко отстают от парижан "Марсель", "Страсбур" и "Лион".

Расписание матчей украинцев в топ-чемпионатах 17-20 октября

Пятница, 17 октября

  • 21:45. Франция, ПСЖ - "Страсбур"

Суббота, 18 октября

  • 14:30. Англия, "Ноттингем" - "Челси"
  • 17:00. Англия, "Манчестер Сити" - "Эвертон"
  • 17:15. Испания, "Барселона" - "Жирона"
  • 21:45. Италия, "Рома" - "Интер"

Воскресенье, 19 октября

  • 16:00. Италия, "Дженоа" - "Парма"
  • 22:00. Испания, "Хетафе" - "Реал"

Понедельник, 20 октября

  • 22:00. Англия, "Вест Хэм" - "Брентфорд"

Где смотреть матчи

Поединки английской Премьер-лиги в Украине транслирует Setanta Sports - на собственных телеканалах и ОТТ-платформе.

Все остальные турниры доступны на медиасервисе Megogo.

Ранее мы сообщили, на каком месте сборная Украины в рейтинге потенциальных победителей ЧМ-2026.

Также рассказали, как легионеры из УПЛ играли за свои сборные в октябре.

