NAVI не удержали преимущество и вылетели с IEM Chengdu 2025: что пошло не так

Вторник 04 ноября 2025 13:27
NAVI не удержали преимущество и вылетели с IEM Chengdu 2025: что пошло не так NAVI (фото: instagram.com natus_vincere_official)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere завершила выступление на престижном турнире по Counter-Strike 2 - IEM Chengdu 2025, потерпев поражение в матче за выживание против команды Heroic. Встреча завершилась со счетом 1:2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат игры.

Как проходил матч

Противостояние началось на карте Nuke, которую выбрали норвежцы. Несмотря на поражение в первой половине, украинская команда сумела переломить ход игры и одержала убедительную победу.

Однако на Ancient, собственном выборе NAVI, ситуация повторилась с точностью до наоборот: на этот раз Heroic выиграли вторую половину и сравняли счет в серии.

Судьба поединка решалась на решающей карте Inferno. Здесь "героики" полностью контролировали игру и завершили встречу победой 13:8.

Состав и статистика NAVI

Турнир в китайском Чэнду стал очередным разочарованием для "рожденных побеждать".

В 2025 году команда лишь дважды доходила до финалов и одержала одну победу, тогда как в 2024 году финалов было девять, а трофеев - пять.

Состав NAVI:

  • Валерий "b1t" Ваховский (Украина)
  • Алекси "Aleksib" Виролайнен (Финляндия)
  • Михай "iM" Иван (Румыния)
  • Игорь "w0nderful" Жданов (Украина)
  • Дрин "Makazze" Шакири (Косово)
  • Андрей "B1ad3" Городенский (тренер, Украина)

В прошлом месяце Natus Vincere также потерпели болезненное поражение в финале Thunderpick World Championship 2025 от бразильской FURIA. Тогда украинская команда вела 2:0 по картам, но в итоге уступила 2:3.

Ранее мы сообщали, что мировые доходы от киберспорта могут превысить 1 млрд долларов.

Также читайте о том, как NAVI упустили победу в финале Thunderpick.

Кроме того, узнайте, как россиян выгнали из престижного турнира ESL Pro League.

