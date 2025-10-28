Наталью Сумскую захейтили за скорость чтения радиодиктанта: что сказала ее сестра Ольга

Несмотря на волну критики, Ольга Сумская поддержала сестру и отметила, что ей было очень приятно слышать знакомый голос.

"С Днем украинской письменности и языка, друзья! Присоединилась к написанию всеукраинского диктанта. Спасибо за интересный текст: жизненный, о настоящем... Читкиня - голос моего детства... Тепло на душе...", - говорит актриса.

В то же время артистка призналась, что и сама едва успевала за темпом, однако старалась не отставать до самого конца.

"Немного было слишком быстро, я тоже не успевала за читкой, но в конце пыталась наверстать...", - подытожила знаменитость.

Ольга Сумская (фото: facebook.com/osumska)

Напомним, ранее Наталья Сумская комментировала волну критики, которая появилась после трансляции Радиодиктанта.

В разговоре с Общественным она объяснила, что пыталась максимально четко передать авторский текст Евгении Кузнецовой, соблюдая все паузы и знаки препинания.

"Я следила именно за тем, чтобы попасть правильно перед запятой, делала паузы там, где следует, вроде как немножко подсказать, какой знак препинания там ставить. Ну и интересно потом, в конце, почитать весь текст. Хороший текст", - сказала она.

Наталья Сумская (скриншот)

Комментируя нарекания слушателей относительно темпа чтения, актриса отметила, что восприятие у всех разное - некоторые наоборот считали диктант комфортным по ритму.

Впрочем, она с юмором согласилась, что местами могла читать слишком быстро, в шутку назвав нынешний радиодиктант "уроком по скорописи".