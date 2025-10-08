"Рожденные побеждать" возвращаются: NAVI выбили лидеров рейтинга из ESL Pro League 22

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere гарантировала себе место в плейоф престижного турнира ESL Pro League Season 22 по дисциплине Counter-Strike 2.

Победа над лидерами мирового рейтинга

В решающем матче команда уверенно преодолела монгольский коллектив The MongolZ, который накануне возглавлял мировой рейтинг.

"Рожденные побеждать" не оставили соперникам шансов, выиграв серию со счетом 2:0. На карте Nuke украинцы разгромили The MongolZ со счетом 13:3, а на Ancient после напряженной борьбы и овертаймов праздновали успех 16:12.

Этот результат обеспечил NAVI выход в четвертьфинал, где соперник определится позже.

Впечатления игроков и аналитика

Снайпер Игорь "w0nderful" Жданов после игры поделился впечатлениями от своего выступления:

"Nuke был очень легким. Я не думаю, что когда-либо делал столько с AWP. Это было настолько просто, я был даже удивлён - мог делать всё, что хотел", - признался он.

Комментаторы ESL отметили, что The MongolZ могли потерять форму из-за недостатка тренировок. Один из игроков команды, Айюш "mzinho" Батболд, объяснил, что коллектив взял недельную паузу после интенсивных турниров, что могло повлиять на результат.

Украинские команды на турнире

Кроме NAVI, в ESL Pro League Season 22 выступали еще две украинские команды. В8 завершили соревнования в первой стадии, а Inner Circle добрались до второго этапа.

Ранее другая украинская команда - Passion UA, основанная футболистом Александром Зинченко, - победила на LAN-турнире Urban Riga Open Season 1 в Латвии.