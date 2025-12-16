Народной артистке Тамаре Яценко сделали сложную операцию: Сумская попросила о помощи

Сумская попросила о помощи для Яценко

Народной артистке Украины провели операцию по замене тазобедренного сустава.

По словам коллеги актрисы Ольги Сумской, хирургическое вмешательство было жизненно необходимым, поскольку без него Яценко не смогла бы вернуться к полноценной жизни и работе на сцене.

Сумская также сообщила, что имеет официальные документы, подтверждающие расходы на лечение.

В частности, стоимость импланта и комплектующих составила 127 500 гривен, еще 74 072 гривны было потрачено на медицинские услуги, анализы, анестезию, диагностику и пребывание в больнице. Общая сумма расходов составила 201 572 гривны.

В связи с этим Ольга Сумская обратилась к украинцам с просьбой финансово поддержать Тамару Яценко, отметив, что для одного человека такая сумма является слишком большой.

"Тамара - поистине народная артистка Украины, человек, который всю жизнь дарит эмоции, смех и свет зрителям. Сегодня она нуждается в поддержке от нас", - подчеркнула Сумская.

Также она опубликовала ссылку на "банку" для сбора.

"Любая ваша помощь - это частичка тепла и заботы, которую вы возвращаете человеку, который много лет дарил свет другим. Даже небольшой взнос имеет значение", - отметила Сумская.

Кто такая Тамара Яценко

Тамара Яценко - украинская актриса театра и кино. Родилась 19 августа 1955 года в селе Горенка Киевской области.

В 1975 году окончила театральную студию при Украинском академическом драматическом театре имени Ивана Франко. В 1990 году получила образование в Российской академии театрального искусства.

С 1979 по 2022 год работала актрисой Киевского национального академического Молодого театра, где была одной из ведущих актрис и примой сцены.

В 2003-2005 годах занимала должность директора и художественного руководителя Киевского колледжа театра и кино.

Широкой аудитории известна по участию в юмористических телепроектах, в частности "Шоу долгоносиков", "Мамаду" и "Веселая хата". Также участвует в антрепризных театральных постановках.

Тамара Яценко (фото: facebook.com/supertamaraaramat)