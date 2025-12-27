Надин из "Холостяка" прокомментировала свою победу: "Моя первая фотография родителям"

Как Надин отреагировала на победу в "Холостяке"

После финала в соцсетях девушки появилось совместное сообщение с главным героем проекта, в котором они благодарят зрителей за поддержку.

На фото Тарас и Надин предстали в объятиях с улыбкой и держась за руки. Среди трех финалисток актер решил продолжить отношения именно с ней.

"Спасибо всем, кто был с нами", - лаконично подписала кадр пара.

Тарас и Надин (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

В комментариях их поддержали ведущий шоу, его жена и близкая подруга Цимбалюка Наталья Денисенко.

"Горько молодым", - поддержал Григорий Решетник.

"Это был невероятный сезон. Поздравляю", - написала Кристина Решетник.

"Это было красиво", - добавила Денисенко.

Сама же Головчук позже в сторис умилила кадром, который прислала родителям после победы в проекте. На фото девушка позирует с кольцом на пальце.

"Моя первая фотография родителям, когда получила телефон", - поделилась она.

Победительница "Холостяка" показала, какое фото подправила родителям (скриншот)

Как Надин победила в финале "Холостяка"

Последнее свидание пары было романтическим и страстным одновременно. Тарас воссоздал их знакомство, устроив прогулку по Львову. Затем они занялись гончарным искусством и даже устроили купание в ванной посреди яблоневого сада.

В финале Цымбалюк признался, что не может давать обещаний, но готов рискнуть ради чувств. В конце концов он вручил заветное кольцо именно Надин, сделав ее победительницей проекта.

"Любовь - это прыжок в неизвестное. Я не могу тебе дать никаких гарантий. Но я готов совершить с тобой этот прыжок. Хочу, чтобы это стало началом нашей истории", - сказал в финале актер.

В то же время интрига относительно будущего пары еще сохраняется. Уже в следующую пятницу, 2 января, в пост-шоу "Холостяк" зрители узнают, смогли ли Надин и Тарас построить отношения после завершения проекта.