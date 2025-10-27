MrBeast попал в громкий скандал: в видео об Украине "забыл" упомянуть о войне

Канал MrBeast имеет более 448 миллионов подписчиков и считается самым популярным в мире.

Его видео переводят на 24 языка, чтобы зрители из разных стран могли смотреть контент без языковых барьеров.

Последний ролик под названием "Я спас 1000 животных от смерти" набрал почти 40 миллионов просмотров только за сутки.

Мистер Бист попал в скандал из-за видео об Украине (скриншот)

В оригинале блогер объяснил, что отправился из Южной Африки в Украину, "где годы войны разрушили зоопарки, оставляя львов выживать в импровизированных приютах".

По его словам, "поскольку они все еще находятся под угрозой продолжающейся войны, мы вывезем их отсюда".

В сюжете показано, как трое львов из Украины были перевезены самолетом в Африку, где получили новый дом в просторном заповеднике.

Однако в русской версии перевода смысл изменили. Там фраза звучит так: "Мы отправились через весь мир. Туда, где несчастные львы живут в самодельных убежищах".

Таким образом, упоминание о войне России против Украины полностью убрали.

Пользователи соцсетей расценили это как попытку угодить российской аудитории и обвинили блогера в замалчивании очевидных фактов.

Нікчеми західні стандартні. Все як завжди. Цікаво, що на темі Україна/ війна РФ ламаються всі…. Он навіть Джонні Харріс обіс*ався. Де його друге відео, виправлене?

@MrBeast, як щодо того, щоб розповісти "хорошим росіянам" про всі жахи війни, яку вони підтримують?

Слабак

Ну це ж не так в тренді як Палестина

Та і в англ версії немає нічого про те, що за війна і хто напав, або чому в Україні війна, від якої страждають леви

Что известно о MrBeast

MrBeast (настоящее имя - Джеймс Стивен Дональдсон) - один из самых известных ютуберов мира и самый популярный автор на платформе YouTube.

Его канал имеет сотни миллионов подписчиков и регулярно бьет рекорды просмотров.

Блогер прославился благодаря масштабным благотворительным акциям, денежным челленджам и видео, где помогает людям в сложных ситуациях.

MrBeast (фото: instagram.com/mrbeast)

MrBeast известен своей филантропической деятельностью - он финансировал проекты по высадке деревьев, строительству колодцев в Африке и восстановлению экосистем.

В 2024 году MrBeast возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров мира.

По данным Forbes, он имеет более 500 миллионов подписчиков в социальных сетях и заработал около 85 миллионов долларов в год.

Основные доходы ютубера поступают от рекламы, продажи мерча, шоколадок бренда Feastables и других бизнес-проектов, которые он активно развивает.

MrBeast (фото: instagram.com/mrbeast)