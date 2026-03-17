MONATIK с женой на редких фото показали, как их сыновья заметно подросли и изменились

Так, Ирина рассказала, что уикенд семья решила посвятить активному отдыху.

Вместе с детьми они побывали на "Кураже", где провели время в теплой атмосфере и сделали несколько совместных фото.

На опубликованных снимках MONATIK и его жена позировали вместе со старшими сыновьями - Даниилом и Платоном.

Именно эти кадры особенно привлекли внимание поклонников, ведь супруги нечасто показывают детей в соцсетях.

Поэтому подписчики сразу заметили, насколько ребята подросли и изменились.

"На выходных посетили невероятно атмосферный "Кураж". Ну, какая же там атмосфера! Ну, сколько же там красоты, невероятно интересных людей, продукции на разный вкус!" - поделилась Ирина.

MONATIK с семьей (фото: instagram.com/monatik_official)

В то же время самый младший сын пары, Леон, на этот раз не присоединился к семейному выходу и остался дома.

Напомним, Дмитрий и Ирина уже почти 10 лет живут в браке. Вместе они воспитывают двух старших сыновей - Платона и Даниила, а в конце 2024 года в семье появился еще один мальчик, которого назвали Леон.

О том, что супруги ждут пополнения, стало известно в августе 2024 года.

Радостную новость пара сообщила оригинальным способом.

На снимке Ирина позировала с открытым животиком, прикрыв лицо газетой с заголовком о беременности.

Рядом стоял Дмитрий, который также держал в руках газету с надписью: "У нас будет ребенок".