Модель Victoria's Secret Барбара Палвин и актер Дилан Спроус впервые станут родителями (фото)

14 мая пара опубликовала совместную stories из Канн, на которых Палвин позировала в нежном светло-голубом платье и держала руку на животе, стоя рядом с мужчиной в классическом смокинге.

Барбара Палвин и Дилан Спроус (фото: Getty Images)

Впоследствии в сети появилась еще одна серия снимков. Среди них было и ультразвуковое фото будущего ребенка, на котором малыш, кажется, "делает" рок-н-рольный жест.

Будущие родители повторили этот жест на камеру, добавив объявлению легкой и шутливой атмосферы.

Барбара Палвин и Дилан Спроус ждут первенца (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Что известно об отношениях Барбары Палвин и Дилана Спроус

История любви Барбары и Дилана началась в 2017 году. Они познакомились на одном из мероприятий, однако их отношения развивались не сразу.

После знакомства между ними было несколько месяцев паузы, а затем Спроус начал писать модели личные сообщения.

В 2019 году пара начала жить вместе. А в сентябре 2022-го актер сделал Палвин предложение во время кемпинга в Калифорнии.

Сама модель впоследствии называла этот момент неожиданным и одновременно очень романтичным.

Барбара Палвин и Дилан Спроус (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Свадьбу влюбленные сыграли 15 июля 2023 года в Венгрии, на территории семейного поместья Барбары.

Именно это место пара выбрала как особое для церемонии.

С тех пор Палвин и Спроус часто появляются вместе на светских событиях и поддерживают друг друга как в карьере, так и в личной жизни.

Барбара Палвин и Дилан Спроус (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)