Стал "хрупким": дочь Брюса Уиллиса призналась, как сильно он изменился из-за болезни

Больше не "крепкий орешек"

Больше всего дочь актера беспокоит то, насколько сильно болезнь изменила поведение и характер отца. По словам Румер, раньше Уиллис не только на экране, но и в реальной жизни был настоящим мачо - сильным, харизматичным и уверенным в себе.

Он всегда излучал силу и был душой компании, однако с развитием лобно-височной деменции стал значительно тише и более отстраненным. Дочь актера призналась, что теперь в отце появилась особая нежность и ранимость, которых раньше почти никто не замечал за образом "крепкого орешка".

Румер рассказывает о состоянии "крепкого орешка" (скриншот)

Она также отметила, что их с отцом встречи уже никогда не будут такими, как прежде, однако она благодарна за возможность и дальше проводить время с ним. По ее словам, сейчас в нем чувствуется определенная хрупкость и мягкость, которые раньше будто скрывались за образом непоколебимого героя боевиков. В то же время эти изменения болезненно воспринимает вся семья, ведь они являются напоминанием о прогрессировании неизлечимой болезни.

"Присутствует определенная нежность. Он всегда был таким-себе мачо, а сейчас в нем есть как бы хрупкость, хотя это не то слово. Просто какая-то нежность, которую, возможно, образ Брюса Уиллиса в определенном смысле не позволял ему проявлять", - пояснила Румер.

Путь от мачо до "хрупкости"

О болезни легендарного актера стало известно несколько лет назад, когда семья Уиллиса официально подтвердила - он страдает лобно-височной деменцией. Этот недуг является неизлечимым заболеванием, которое влияет на речь, память, поведение и когнитивные функции человека.

Интересно, что странное поведение актера близкие начали замечать еще до подтверждения диагноза. Жена Эмма Уиллис ранее рассказывала в медиа, что муж начал меньше говорить, стал отдаляться от родных и терять интерес к общению. Сначала она даже думала, что это может свидетельствовать о кризисе в браке, однако впоследствии стало понятно, что причиной таких изменений стала именно деменция.

Именно из-за прогрессирования заболевания Уиллис и был вынужден завершить актерскую карьеру и практически полностью исчезнуть из публичной жизни. Несмотря на это, его близкие и в дальнейшем регулярно делятся новостями о состоянии "крепкого орешка" и благодарят поклонников за поддержку.