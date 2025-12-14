ua en ru
Вс, 14 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Мисс Украина-2025: кто такая Валерия Лисовская - главная красавица страны (фото)

Воскресенье 14 декабря 2025 11:28
UA EN RU
Мисс Украина-2025: кто такая Валерия Лисовская - главная красавица страны (фото) Валерия Лисовская (фото: instagram.com/lisovska_valeriia_)
Автор: Иванна Пашкевич

Украина получила новую обладательницу национальной короны. По итогам финального шоу конкурса "Мисс Украина 2025", которое состоялось в Киеве, главный титул и право представлять страну на мировой арене завоевала 18-летняя Валерия Лисовская из Одессы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу конкурса в Instagram.

Кто такая Валерия Лисовская

Валерия Лисовская - студентка второго курса Международного гуманитарного университета в Одессе, где учится по специальности "Международные экономические отношения".

Она свободно владеет английским и французским языками, активно занимается большим теннисом, танцами и актерским мастерством.

Кроме того, девушка проходила курсы журналистики, развивается в сфере моделинга и активно участвует в студенческих инициативах.

Валерия Лисовская (фото: instagram.com/lisovska_valeriia_)

Ранее она отмечала, что конкурс "Мисс Украина" рассматривала не только как соревнование красоты, а как платформу для самореализации, участия в социальных проектах и воплощения собственных идей.

Предыдущие годы стали для Лисовской важными в формировании конкурсного опыта.

В 2024 году она участвовала в конкурсе "Мисс Международный гуманитарный университет 2025", а в июле 2025-го сообщила о получении титула "Вице Мисс Юг-Украина 2025" в рамках конкурса "Мисс Одесса".

Мисс Украина-2025: кто такая Валерия Лисовская - главная красавица страны (фото)Валерия Лисовская (фото: instagram.com/lisovska_valeriia_)

О результатах конкурса "Мисс Украина 2025" организаторы официально сообщили в соцсетях.

В заметке отметили, что полученный титул для Валерии Лисовской - это начало нового этапа, который предусматривает подготовку к международному конкурсу "Мисс Мира 2026", а также участие в общественных и благотворительных инициативах.

Во время финального шоу победительнице вручили корону, инкрустированную сапфирами. По замыслу организаторов, синие камни олицетворяют мирное небо и внутреннюю силу, а светлые элементы - стойкость украинских женщин.

Дизайн короны вдохновлен образом Дерева жизни, символизирующего развитие, наследственность и надежду.

Мисс Украина-2025: кто такая Валерия Лисовская - главная красавица страны (фото)Валерия Лисовская (фото: instagram.com/lisovska_valeriia_)

Другие титулы финала "Мисс Украина 2025"

Кроме главного звания, жюри определило победительниц и в других номинациях.

Титул "Мисс Украина. Земля" получила София Орел, которая представит Украину на конкурсе "Мисс Земля 2026".

Ольга Дмитриевская стала "Вице-мисс Украина 2025", а Мария Калиниченко - "Второй Вице-мисс Украина 2025".

Специальные награды получили Маргарита Найденко ("Мисс Благотворительность Украина 2025") и София Левина ("Мисс Народный выбор Украина 2025").

Мисс Украина-2025: кто такая Валерия Лисовская - главная красавица страны (фото)TOP-6 "Miss Ukraine 2025" (фото: instagram.com/missukraine_official)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Мисс Украина
Новости
В Киеве выпал первый снег: как выглядит заснеженная столица
В Киеве выпал первый снег: как выглядит заснеженная столица
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе