Мисс Украина-2025: кто такая Валерия Лисовская - главная красавица страны (фото)

Украина получила новую обладательницу национальной короны. По итогам финального шоу конкурса "Мисс Украина 2025", которое состоялось в Киеве, главный титул и право представлять страну на мировой арене завоевала 18-летняя Валерия Лисовская из Одессы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу конкурса в Instagram .

Кто такая Валерия Лисовская

Валерия Лисовская - студентка второго курса Международного гуманитарного университета в Одессе, где учится по специальности "Международные экономические отношения".

Она свободно владеет английским и французским языками, активно занимается большим теннисом, танцами и актерским мастерством.

Кроме того, девушка проходила курсы журналистики, развивается в сфере моделинга и активно участвует в студенческих инициативах.

Валерия Лисовская (фото: instagram.com/lisovska_valeriia_)

Ранее она отмечала, что конкурс "Мисс Украина" рассматривала не только как соревнование красоты, а как платформу для самореализации, участия в социальных проектах и воплощения собственных идей.

Предыдущие годы стали для Лисовской важными в формировании конкурсного опыта.

В 2024 году она участвовала в конкурсе "Мисс Международный гуманитарный университет 2025", а в июле 2025-го сообщила о получении титула "Вице Мисс Юг-Украина 2025" в рамках конкурса "Мисс Одесса".

Валерия Лисовская (фото: instagram.com/lisovska_valeriia_)

О результатах конкурса "Мисс Украина 2025" организаторы официально сообщили в соцсетях.

В заметке отметили, что полученный титул для Валерии Лисовской - это начало нового этапа, который предусматривает подготовку к международному конкурсу "Мисс Мира 2026", а также участие в общественных и благотворительных инициативах.

Во время финального шоу победительнице вручили корону, инкрустированную сапфирами. По замыслу организаторов, синие камни олицетворяют мирное небо и внутреннюю силу, а светлые элементы - стойкость украинских женщин.

Дизайн короны вдохновлен образом Дерева жизни, символизирующего развитие, наследственность и надежду.

Валерия Лисовская (фото: instagram.com/lisovska_valeriia_)

Другие титулы финала "Мисс Украина 2025"

Кроме главного звания, жюри определило победительниц и в других номинациях.

Титул "Мисс Украина. Земля" получила София Орел, которая представит Украину на конкурсе "Мисс Земля 2026".

Ольга Дмитриевская стала "Вице-мисс Украина 2025", а Мария Калиниченко - "Второй Вице-мисс Украина 2025".

Специальные награды получили Маргарита Найденко ("Мисс Благотворительность Украина 2025") и София Левина ("Мисс Народный выбор Украина 2025").

TOP-6 "Miss Ukraine 2025" (фото: instagram.com/missukraine_official)