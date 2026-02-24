"Мы с вами сейчас": Стивен Кинг записал эмоциональное обращение в поддержку Украины
Американский писатель Стивен Кинг обратился к украинцам в годовщину начала полномасштабного вторжения России.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram общественной организации Ukraine WOW.
Так, в своем обращении Стивен Кинг подчеркнул, что и в дальнейшем поддерживает Украину и ее народ.
Он также добавил, что американцы не оставляют украинцев наедине с войной.
"Привет, это Стивен Кинг. Мы были с вами четыре года назад - мы с вами сейчас. Слава Украине! Будьте сильными", - подчеркнул писатель.
Позиция Стивена Кинга относительно войны России против Украины
С начала полномасштабного вторжения писатель неоднократно публично выражал солидарность с Украиной и ее гражданами.
Кинг открыто высмеивал попытки Кремля запугать украинцев военным наступлением, а также отказался сотрудничать с российскими издательствами.
Кроме того, он запретил продажу своих книг в России и неоднократно поддерживал успехи украинских военных во время контрнаступления, подчеркивая мужество ВСУ.
Тогда же писатель публично воскликнул: "Слава Украине!".
Стивен Кинг (фото: Getty Images)
Кроме этого, автор обращался к российским властям от имени мирового сообщества и прямо призвал страну-агрессора "убираться прочь из Украины".
Саму войну он называет бессмысленным кровопролитием, а Владимира Путина - политиком, которому давно стоит покинуть свой пост, чтобы мир, по его словам, мог "вздохнуть с облегчением".
Также Кинг неоднократно подчеркивал, что действия России против Украины нельзя называть войной, ведь, по его мнению, это настоящий терроризм.
