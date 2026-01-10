"Меня использовали". Екатерина Бужинская обвинила известного певца в непорядочности

Что сказала Бужинская о Грицкане

Она опубликовала ряд совместных фото с артистом и сообщила о завершении сотрудничества с ним. Отныне каждый из них будет идти собственным творческим путем.

Артистка объяснила, что определенные действия коллеги продемонстрировали непорядочность и желание получить личную выгоду.

"В тот момент, когда один из членов команды болеет и нуждается в поддержке, другой человек выбирает путь личной выгоды идет по головам, строит собственную славу и даже переманивает коллектив. Меня использовали ради своей популярности", - заявила Екатерина.

Бужинская обвинила коллегу в непорядочности (фото: instagram.com/buzhynska)

По словам певицы, она чувствует себя неприятно из-за поступков Михаила.

"Особенно больно осознавать, когда тебя используют в собственных целях, а в сложный период просто оставляют один на один с проблемами", - отметила она.

Вместе с тем выразила благодарность за совместную работу, но подчеркнула, что дальше они будут двигаться самостоятельно.

"Мой труд, силы и искренность были вложены не ради этого. Несмотря на все, я благодарна за наши совместные песни и творческие моменты. Искренне желаю вдохновения и успеха в дальнейшей работе", - добавила она.

Сам Грицкан пока ситуацию не комментировал.

Бужинская и Грицкан (фото: instagram.com/buzhynska)

Что известно о здоровье Екатерины Бужинской

В декабре 2025 года артистка сообщила о проблемах со здоровьем. Она рассказала, что уже несколько месяцев находится под наблюдением врачей из-за травмы глаза.

Екатерина перенесла операцию и нуждается в длительном восстановлении и лечении. Из-за этого она не может выступать и работать.