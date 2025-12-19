Меган Маркл покорила рождественским фото с детьми: как сейчас выглядят Арчи и Лилибет

Герцог и герцогиня Сассекские присоединились к королевской традиции поздравлений с Рождеством. Меган Маркл поделилась редким семейным фото с Гарри, сыном Арчи и дочерью Лилибет.
Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Меган.
Герцогиня Сассекская опубликовала рождественское поздравление в пятницу, 19 декабря.
"Счастливых праздников! От нашей семьи - вашей семье" - подписала фото Меган.
На снимке вся четверка находится в саду на небольшом мосту. Меган наклонилась и держит за руки свою четырехлетнюю дочь, а шестилетний Арчи обнимает Гарри.
Принцесса Лилибет была одета в синее платье, белые гольфы и серебристые балетки, а ее старший брат позировал в джинсах и свитере с заплатками на локтях.
Принц Гарри предстал на снимке в кэжуал-образе, который состоял из белой рубашки и темно-синих брюк. Его жена выбрала для выхода в сад белый сарафан с черными босоножками.
Впервые на фото можно немного лучше разглядеть сына пары, а вот лицо дочери закрыто волосами. Фото также подчеркивает, что дети унаследовали рыжий цвет локонов от отца.
В британской монаршей семье ежегодно поздравляют общественность и близких с Рождеством с помощью открыток и семейных фотографий. С развитием соцсетей члены семейства чаще публикуют семейные фотопортреты в официальных аккаунтах.
Свое рождественское поздравление Маркл опубликовала на следующий день после Кейт Миддлтон и принца Уильяма, которые также поделились семейным фото в честь Рождества.
Незадолго до этого рождественскую открытку презентовали король Чарльз и королева Камилла.
Напомним, Меган и Гарри отказались от королевских обязанностей в 2020 году, после чего переехали жить в США. Там они создали собственную компанию Archewell, в которую входит благотворительный фонд и компания по созданию контента. В частности у них есть сделка с Netflix.
