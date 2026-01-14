"Манчестер Юнайтед" получил нового тренера: не проигрывал во главе клуба и дебютирует сразу в дерби

Английский "Манчестер Юнайтед" официально сообщил о смене на тренерском мостике. Новым наставником стал бывший полузащитник команды Майкл Каррик, который сменил на посту Рубена Аморима.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Португальский специалист был отправлен в отставку в начале января после серии из трех ничьих подряд в чемпионате.
Дополнительный резонанс ситуации придало интервью Аморима после матча с "Лидсом", в котором прозвучала скрытая критика руководства клуба.
После увольнения португальца команду временно возглавлял Даррен Флетчер, однако клуб решил сделать ставку на другого специалиста.
Руководство "красных дьяволов" доверило команду хорошо знакомой фигуре. Контракт с 44-летним англичанином рассчитан до завершения сезона-2025/26.
Каррик является легендой клуба как футболист - он провел в составе МЮ 12 лет и выиграл 18 трофеев, в том числе пять чемпионских титулов АПЛ, Лигу чемпионов и Лигу Европы.
Каррик также имеет опыт работы главным тренером "Манчестер Юнайтед". В 2021 году он исполнял обязанности наставника после отставки Уле-Гуннара Сульшера и тогда не потерпел ни одного поражения. Под его руководством команда одержала победы над "Арсеналом" (3:2) и испанским "Вильярреалом" (2:0), а также сыграла вничью с "Челси" (1:1).
Впоследствии англичанин три сезона работал главным тренером "Мидлсбро".
Последние годы "Юнайтед" переживает сложный период. В прошлом сезоне манкунианцы финишировали лишь на 15-м месте в АПЛ и остались без еврокубков.
В нынешнем розыгрыше чемпионата команда идет седьмой после 21 тура, отставая лишь на три очка от зоны Лиги чемпионов. В то же время "красные дьяволы" уже вылетели из Кубка лиги и Кубка Англии.
Ожидается, что тренерская перестановка не повлияет на трансферные планы клуба. По информации британских СМИ, активной работы в зимнее трансферное окно "Юнайтед" не планирует.
Свой первый матч в статусе главного тренера "Манчестер Юнайтед" Каррик проведет в субботу, 17 января. Дебютным поединком станет принципиальное манчестерское дерби против "Манчестер Сити".
