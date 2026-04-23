Мадрид теряет украинок: Снигур не устояла перед экс-первой ракеткой мира в эпической битве

Украинская теннисистка Дарья Снигур завершила выступления на престижном турнире WTA 1000 в Испании. В рамках второго круга основной сетки киевлянка не смогла одолеть сопротивление титулованной польки Иги Швьонтек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Путь к встрече с лидером

Снигур удачно начала грунтовый сезон в Мадриде, преодолев сито квалификации.

В первом раунде основной сетки Дарья в напряженной борьбе переиграла представительницу Австралии Дарью Касаткину, вырвав победу на решающем супертайбрейке.

Этот успех вывел 24-летнюю украинку на дебютное очное противостояние с экс-первой ракеткой мира Игой Швьонтек.

Польская теннисистка, посеянная под четвертым номером, пропускала стартовый этап и начала свой путь на турнире именно матчем против украинки.

Ход поединка и статистика

Старт первой партии прошел при полной доминации Швьонтек. Полька продемонстрировала агрессивный теннис, выиграв пять геймов подряд.

Снигур удалось "размочить" счет, однако партия осталась за соперницей - 6:1.

Второй сет начался оптимистичнее для болельщиков сине-желтых: Дарья взяла два стартовых гейма. Впрочем, Швьонтек мгновенно перехватила инициативу, выдав серию из шести победных геймов. Встреча продолжалась 1 час и 1 минуту.

За это время украинка отметилась одним эйсом, но допустила пять двойных ошибок против лишь одной у соперницы.

Потери украинского десанта в Мадриде

К сожалению, второй раунд соревнований стал роковым сразу для трех украинских игроков. Кроме Снигур, турнир покинули Элина Свитолина и Юлия Стародубцева.

Сейчас в одиночном разряде Мадрида остаются только две представительницы Украины - Ангелина Калинина и Марта Костюк, которые готовятся к своим поединкам второй стадии.