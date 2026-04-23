Драма "армейцев" и чудо из Винницы: топ-6 неожиданных финалистов Кубка Украины в истории

Сенсационный выход перволигового "Чернигова" в финал Кубка Украины дал повод вспомнить о других громких неожиданностях в истории турнира.

Доминирование "Шахтера" и "Динамо"

В общем, как и в чемпионате страны, в розыгрышах Кубка огромное преимущество над другими имеют отечественные гранды - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Они на двоих выиграли 28 турниров из 32-х. Только три финала в истории состоялись без их участия. Кроме них, Кубок поднимали над головой футболисты трех команд - одесского "Черноморца" (1992, 1994 годы), полтавской "Ворсклы" (2009) и симферопольской "Таврии" (2010).

Впрочем, розыгрыши второго по значению трофея подбрасывали и громкие неожиданности. Время от времени в финалах появлялись команды, увидеть которые там никто не надеялся.

Топ-6 неожиданных финалистов Кубка Украины

"Ингулец" (Петрово) (2019 год)

В 2019 году "Ингулец" стал главной сенсацией в истории турнира. Тогда впервые в финале сыграла команда из Первой лиги.

Клуб из поселка с населением в несколько тысяч человек прошел на пути к финалу три команды УПЛ ("Мариуполь", "Карпаты" и "Заря"). Хотя в финале они проиграли "Шахтеру" (0:4), сам факт их участия стал историческим.

"Нива" (Винница) (1996 год)

Винничане сотворили чудо, выбив в полуфинале донецкий "Шахтер" (в серии пенальти). В финале против "Динамо" подопечные Сергея Морозова держались достойно, но проиграли 0:2.

В то же время этот выход в финал национального кубка позволил "Ниве" осенью дебютировать в Кубке обладателей кубков. В евротурнире команда сначала прошла эстонский "Садам", однако в 1/16 уступила швейцарскому "Сьону".

Стоит также отметить, что в национальном первенстве сезон 1995/1996 внничане завершили на 15-м месте (из 18-ти команд).

ЦСКА (Киев) (1998 и 2001 годы)

"Армейцы" дважды доходили до решающего матча в Кубке. Первый финал они без особых шансов проиграли "Динамо" (1:2).

Однако в 2001 году все могло сложиться иначе: ЦСКА в финале против "Шахтера" выигрывал до 81-й минуты, но пропустил гол от Ателькина, а затем проиграл в дополнительное время - тот же Ателькин похоронил надежды киевлян на 119 минуте.

"Металлург" (Запорожье) (2006 год)

Команда, которая на тот момент боролась за выживание в чемпионате, дошла до финала Кубка.

На пути к историческому для себя поединку подопечные Вячеслава Грозного одолели "Верес", "Кривбасс" и "Ильичевец". Однако противостояние с "Динамо" завершилось минимальным поражением запорожцев (0:1) после гола Клебера на 46-й минуте.

"Ворскла" (Полтава) (2009 год)

В то время команда Николая Павлова считалась явным аутсайдером против "Шахтера", который за две недели до того выиграл Кубок УЕФА. Однако гол Василия Сачко принес Полтаве исторический трофей.

Отметим, что сегодня "Ворскла" находится на грани исчезновения и может прекратить свое существование.

"Металлург" (Донецк) (2010 и 2012 годы)

Назвать эту команду андердогом язык не повернется, ведь клуб всегда имел звездный состав (Генрих Мхитарян, Яя Туре, Йорди Кройф) и амбиции гранда. Но оба финала "Металлург" проиграл в драматических овертаймах: сначала "Таврии" (2:3), а затем "Шахтеру" (1:2).

Клуб прекратил существование в 2015 году из-за финансовых проблем, так и не оставив болельщикам громких побед в памяти.