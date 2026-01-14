Лунин сыграет в стартовом составе первый матч после отставки Алонсо: официальная заявка "Реала"

Кадровые решения нового тренера

По информации источника, Арбелоа не планирует менять подход к формированию состава на кубковые матчи. Именно поэтому место в воротах в игре с "Альбасете" получит Лунин, который действовал и в стартовом поединке мадридцев в турнире - против "Талаверы" (3:2).

Конкурент украинца - бельгиец Тибо Куртуа - даже не попал в заявку команды на матч 1/8 финала Кубка. Как и еще десять игроков основы.

Кроме Куртуа, в заявке по разным причинам отсутствуют: защитники Ферлан Менди, Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, Трент Александер-Арнольд, Альваро Каррерас, полузащитники Орельен Чуамени, Джуд Беллингем, Браим Диас и нападающие Килиан Мбаппе и Родриго.

Зато в списке - семь футболистов из академии "сливочных".

Ожидается, что мадридцы сыграют по схеме 4-3-3, а атакующую линию сформируют Винисиус Жуниор, Гонсало Гарсия и Франко Мастантуоно.

Арбелоа и вопрос ротации голкиперов

Испанские СМИ отмечают, что пока неизвестно, изменится ли концепция "Реала" с приходом нового тренера в вопросе ротации вратарей и сможет ли голкипер сборной Украины получать больше игрового времени.

Напомним, что под руководством Хаби Алонсо. Лунин в нынешнем сезоне провел лишь два матча. Один в Кубке Испании, и один - в Лиге чемпионов (из-за болезни Куртуа). В них украинец пропустил пять голов.

Когда и где состоится матч

Поединок 1/8 финала Кубка Испании "Альбасете" - "Реал" состоится в среду, 14 января. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Это будет первая официальная игра Альваро Арбелоа на посту главного тренера мадридского клуба.