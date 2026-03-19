Лунин будет спасать "Реал" в решающих матчах сезона: Куртуа получил диагноз-приговор

16:34 19.03.2026 Чт
2 мин
Судьба мадридского дерби в Ла Лиге и четвертьфинала ЛЧ с "Баварией" - в руках украинца
aimg Андрей Костенко
Тибо Куртуа и Андрей Лунин (фото: Getty Images)

Основной голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа получил серьезную травму, которая выбила его из строя на длительный срок. Теперь судьба чемпионства в Ла Лиге и выступления в Лиге чемпионов оказалась в руках украинского вратаря Андрея Лунина.

Что случилось с Куртуа

Бельгийский голкипер травмировался во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Сначала было подозрение только на растяжение, однако углубленное обследование выявило у 33-летнего бельгийца разрыв мышцы правой ноги. По предварительным прогнозам, на восстановление вратарю понадобится около шести недель. Поэтому возвращение Куртуа в общую группу ожидается не раньше начала мая.

Испытание для Лунина

На этот период роль основного голкипера "бланкос" перейдет к Лунину. Украинец уже продемонстрировал готовность к серьезным вызовам, удачно войдя в игру против "Сити" - за один тайм он совершил три сейва и сохранил ворота "сухими".

Впереди Лунина ждет самый горячий отрезок сезона - март и апрель. В частности:

  • Мадридское дерби против "Атлетико" в Ла Лиге.
  • Оба матча 1/4 финала ЛЧ против мюнхенской "Баварии".
  • Решающие поединки чемпионата Испании, включая возможное участие в Класико против "Барселоны".

Украинец в сезоне-2025/26

Украинский голкипер в этом сезоне был основным лишь в трех матчах: в двух поединках Кубка Испании - против "Талаверы" и "Альбасете", а также против греческого "Олимпиакоса" - в Лиге чемпионов.

В этих поединках Лунин пропустил восемь голов. Для сравнения, Куртуа провел в этом сезоне 41 матч - больше всего в команде.

Ранее мы сообщали, что футболист из чемпионата Англии не поможет сборной Украины в плей-офф ЧМ-2026.

