Лунин получил неожиданное предложение от клуба из топ-лиги: реакция "Реала" уже известна

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин получил неожиданное предложение перед зимним трансферным окном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defensa Central.
По данным испанского СМИ, итальянская "Парма" серьезно заинтересовалась арендой 26-летнего голкипера после тяжелой травмы своего основного вратаря - Дзиона Судзуки.
Клуб из Серии А активно ищет замену японцу, и Лунин стал одним из главных кандидатов для усиления состава в январе.
Предложение "Пармы", которое предусматривает аренду украинца до конца сезона, стало неожиданностью для мадридского клуба.
Однако в "Реале" сразу дали понять: зимнего ухода Лунина не будет. Президент клуба Флорентино Перес формирует состав на весь сезон и практически никогда не прибегает к корректировкам - ни по трансферам, ни по арендам игроков.
В клубе убеждены, что не могут остаться без альтернативы Тибо Куртуа посреди сезона.
Лунин остается полноценным "планом Б", и несмотря на недостаток игровой практики, Хаби Алонсо может рассчитывать на него в любой момент.
Потеря же резервного вратаря создаст риски для команды на дистанции, особенно учитывая напряженный график.
По данным медиа, "Реал" уже сообщил "Парме", что Лунин остается в Мадриде. Клуб также готов отклонить любые другие запросы по украинцу этой зимой.
Украинский голкипер перешел в "Реал" летом 2018 года из луганской "Зари". Он находится в "Королевском клубе" в статусе резервного голкипера и время от времени подменяет склонного к травмам бельгийца Куртуа.
С момента прихода в "Реал" украинец провел за испанский гранд 62 матча (70 пропущенных голов и 22 сухих поединка). Со "сливочными" он получил 11 трофеев, в частности является двукратным победителем Лиги чемпионов.
Действующий контракт Лунина с мадридским клубом рассчитан до конца июня 2030 года.
Ранее мы сообщали, почему Лунин отказывается от вызовов в сборную Украины.
Также читайте, как Алексей Лень феерично дебютировал за "Реал" в чемпионате Испании.