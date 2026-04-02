Луческу ушел после остановки сердца: в сборной Румынии попрощались с легендой и намекнули, кто его заменит

Драма в плей-офф и критическое состояние

Ключевым моментом стало поражение румын в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2026 от сборной Турции (0:1). Эта неудача не только лишила Румынию шансов на мундиаль, но и подорвала состояние 80-летнего тренера. Сразу после матча Луческу стало плохо, а во время одной из тренировок он потерял сознание.

Медики диагностировали у специалиста мерцательную аритмию, которая привела к кратковременной остановке сердца. Луческу перенес экстренную операцию - ему установили кардиовертер-дефибриллятор для стабилизации ритма.

Кто станет преемником

Президент FRF Резван Бурлеану дал понять, что сборная готова к переменам и уже имеет кандидатуру, которая удовлетворит болельщиков. Хотя официально имя не названо, румынские медиа утверждают, что новым руководителем станет легендарный Георге Хаджи.

61-летний экс-игрок "Реала" и "Барселоны" уже ведет консультации с ключевыми исполнителями сборной. Ожидается, что Хаджи подпишет четырехлетний контракт после Пасхи, а его официальное представление состоится перед товарищеской игрой с Грузией в июне.

Георге Хаджи в 2018 году после матча легенд "Барселоны" (фото: Википедия)

Новая роль для "Мистера"

Впрочем, румынская федерация не хочет окончательно прощаться с Луческу. Ему уже предложили административную должность, чтобы он мог передавать свой колоссальный опыт молодым кадрам.

"Мы ждем господина Луческу в новой роли, чтобы румынский футбол мог воспользоваться знаниями, которые он накопил за свою невероятную карьеру" - заявил глава румынской федерации.

Кого тренировал Луческу

Отметим, что это был уже второй этап Луческу в сборной Румынии. Впервые он работал с ней в 1981-1986 годах.

Кроме национальной команды своей страны, специалист также возглавлял сборную Турции (2017-2019 годы). Впрочем, львиную часть его карьеры составила работа с клубами.

На родине Луческу работал с "Корвинулом", бухарестскими "Динамо" и "Рапидом". В Италии - с "Пизой", "Брешией", "Реджаной" и "Интером". В Турции возглавлял "Галатасарай" и "Бешикташ". В России - "Зенит". В Украине был у руля обоих грандов - "Шахтера" и "Динамо".

Сейчас "Динамо", которое румын возглавлял в 2020-2023 годах, является последним в его списке клубных команд. А "Шахтеру" принадлежит абсолютный рекорд сотрудничества с Луческу - 12 лет: с 2004 по 2016-й.