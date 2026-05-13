Ломаченко возвращается на ринг: дата боя и список потенциальных соперников

Причины сенсационного камбэка

Ломаченко объявил о завершении карьеры в июне 2025 года, находясь в статусе действующего чемпиона мира по версии IBF. Главной причиной такого шага называли хронические проблемы со спиной, которые сопровождали спортсмена в последние годы.

Однако после почти года реабилитации и отдыха ветеран почувствовал готовность к новым вызовам. По данным обозревателя The Ring Майка Коппинджера, состояние здоровья боксера стабилизировалось, что позволило ему начать планирование следующего тренировочного лагеря.

Статус свободного агента и новые промоутеры

Важным фактором в возвращении Ломаченко стал юридический нюанс: во вторник, 12 мая, официально истек срок действия его многолетнего контракта с промоутерской компанией Top Rank Боба Арума.

Сейчас боксер находится в статусе свободного агента. Это открывает путь к сотрудничеству с амбициозным проектом Zuffa Boxing, за которым стоят глава UFC Дэйна Уайт и глава Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх. Ожидается, что именно саудовские инвесторы могут предложить украинцу самые выгодные условия для финального этапа его карьеры.

Кто станет следующим соперником

Инсайдеры отмечают, что Ломаченко не заинтересован в "разогревающих" поединках. Его цель - топовые имена и битвы за пояса. Среди потенциальных соперников на осень 2026 года в частности фигурируют: Джервонта Дэвис, Шакур Стивенсон и Девин Хейни.

Последние бои Ломаченко

С осени 2022 года украинец провел лишь три поединка. Два из них выиграл и в одном уступил.

В октябре 2022-го единогласным решением судей одолел в рейтинговом противостоянии американца Джамейна Ортиса. В мае 2023-го с таким же результатом уступил в бою за титул абсолютного чемпиона мира еще одному представителю Соединенных Штатов - Девину Хейни.

В мае 2024-го победил техническим нокаутом австралийца Джорджа Камбососа. На кону в поединке стоял вакантный титул чемпиона IBF. С тех пор на ринг не выходил.

Главные достижения боксера

38-летний Ломаченко (18-3, 12 KO) является одним из самых титулованных боксеров в истории Украины. В его активе: