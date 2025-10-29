Ломаченко может вернуться: Пакьяо намекнул на сенсационный бой

"Это будет показательный поединок"

Мэнни Пакьяо объяснил, что речь идет именно о показательном, а не официальном бое.

"Продолжаются переговоры по выставочному бою с Ломаченко - не настоящего конкурентного поединка, а именно показательного. Что касается Мейвезера - это уже переговоры о реальном бое", - отметил филиппинец.

Таким образом, Пакьяо фактически подтвердил, что хочет выйти на ринг с двумя знаковыми соперниками - Ломаченко и Мейвезером. Однако если второй бой может стать профессиональным реваншем, то с украинцем он планирует встретиться только в формате выставочного шоу.

Ломаченко уже завершил карьеру

Напомним, Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры в июне этого года. Несмотря на это, он продолжает появляться в публичном пространстве, часто оказываясь в центре спорных ситуаций.

В частности, украинского боксера критиковали за встречи с представителями УПЦ МП и финансовые связи с российской компанией.

Менеджер Ломаченко ранее заявил, что украинская сторона не заинтересована в предложении Пакьяо. В то же время официального подтверждения завершения переговоров нет.

Возвращение Пакьяо на ринг

Мэнни Пакьяо вернулся в бокс в июле этого года, проведя поединок против чемпиона WBC в полусреднем весе Марио Барриоса. Бой завершился вничью по решению большинства судей.

После поединка филиппинец признался, что готов встретиться как с Мейвезером, так и с другими топ-боксерами, если получит достойное предложение