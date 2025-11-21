RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

ЛНЗ с очередной победой вплотную приблизился к "Шахтеру": как выглядит таблица УПЛ прямо сейчас

Фото: Проспер оформил дубль в ворота "Полтавы" (ФК ЛНЗ)
Автор: Андрей Костенко

Один из неожиданных лидеров сезона украинской Премьер-лиги - черкасский ЛНЗ - в первом матче 13-го тура без проблем разобрался с "Полтавой" и продолжает дышать в спину донецкому "Шахтеру".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

УПЛ, 13-й тур

"Полтава" - ЛНЗ - 0:2

Голы: Проспер, 31, 64

Как прошла игра

Черкасская команда сразу взяла мяч под контроль и начала методично давить на защиту полтавчан. На 31-й минуте Драмбаев с собственной половины поля выдал точный пас на ход Просперу. Нигерийский вингер в быстром прорыве обыграл трех защитников соперника и точно пробил в дальний угол - 0:1.

После перерыва черкасцы продолжили давить на ворота "Полтавы". И это дало результат. На 64-й минуте после подачи штрафного голкипер хозяев Восконян неудачно выбил мяч - прямо на ногу тому же Просперу. Нигериец технично перебросил голкипера и оформил дубль - 0:2.

Турнирное положение

После победы ЛНЗ набрал 26 очков и закрепился на втором месте. Отставание от лидера - "Шахтера" - сократилось до одного пункта. Но у "горняков" еще матч в запасе.

Таблица УПЛ, топ-5

  1. "Шахтер" - 27 очков (12 матчей)
  2. ЛНЗ - 26 (13)
  3. "Полесье" - 23 (12)
  4. "Динамо" - 20 (12)
  5. "Кривбасс" - 20 (12)

Матч "Полтава" - ЛНЗ открыл программу 13-го тура. Остальные поединки состоятся 22-24 ноября.

Ранее мы сообщали, что легенда "Шахтера" официально завершил карьеру.

Также вспомнили все голы за сборную Алексея Гуцуляка - лучшего бомбардира команды в 2025 году.

