Фантастический гол "Тоттенхэма" поразил Европу: видео шедевра и все результаты Лиги чемпионов в этот день
Во вторник, 4 ноября, стартовал четвертый тур основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26. Европейский футбол подарил болельщикам сразу несколько громких результатов и один из самых эффектных голов турнира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.
"Арсенал" уничтожил "Славию", "Наполи" не сумел забить
Игровой день открыл матч в Праге, где "Славия" принимала "Арсенал". Команда Микеля Артеты продемонстрировала полное преимущество и разгромила соперника со счетом 3:0.
Героем встречи стал Мерино, который оформил дубль. Первым забитым мячом в матче отметился Букайо Сака, реализовав пенальти в конце первого тайма.
В другой игре "Наполи" не смог пробить защиту франкфуртского "Айнтрахта" - поединок завершился без голов.
Сенсационный гол ван де Вена и триумф "Тоттенхэма"
Настоящим украшением игрового дня стал матч в Лондоне, где "Тоттенхэм" разгромил "Копенгаген" со счетом 4:0, даже несмотря на удаление Брэндона Джонсона.
Главным героем стал защитник Микки ван де Вен, который забил один из самых ярких голов сезона.
На 64-й минуте он пронесся с мячом более 75 метров от собственной штрафной, оставив позади нескольких соперников, и точно пробил в дальний угол. Это уже шестой гол нидерландца в сезоне.
Ранее сообщалось, что футболист получил сотрясение мозга после попадания мяча в голову во время лондонского дерби с "Челси", но теперь он вернулся и сделал это максимально эффектно.
Если вы еще не видели сольный гол Мики ван де Вена, посмотрите это!
...и если вы видели сольный гол Мики ван де Вена, посмотрите еще раз!
Дубль Диаса не спас "Баварию" от удаления, "Ливерпуль" переиграл "Реал"
В центральных матчах дня "ПСЖ" принимал "Баварию", а "Ливерпуль" сошелся с мадридским "Реалом".
В Париже команда Луиса Энрике уступила немецкому гранду со счетом 1:2. Героем мюнхенцев стал Луис Диас, который оформил дубль, но в конце первого тайма получил красную карточку. Несмотря на численное преимущество, "ПСЖ" смог ответить лишь одним голом.
На "Энфилде" "Ливерпуль" одержал минимальную победу 1:0 благодаря точному удару Алексиса Макаллистера после стандарта.
Голкипер мадридцев Тибо Куртуа провел блестящий матч, совершив 8 сейвов, однако даже его усилия не спасли "Реал" от поражения.
Другие результаты дня
- "Славия Прага" - "Арсенал" - 0:3
- "Наполи" - "Айнтрахт" - 0:0
- "Буде/Глимт" - "Монако" - 0:1
- ПСЖ - "Бавария" - 1:2
- "Ювентус" - "Спортинг" - 1:1
- "Тоттенхэм" - "Копенгаген" - 4:0
- "Атлетико" - "Юнион" - 3:1
- "Олимпиакос" - ПСВ - 1:1
- "Ливерпуль" - "Реал" - 1:0
