Повторил легендарный рекорд "Шахтера": звезда АПЛ оформил невероятный покер в ЛЧ

Во вторник, 18 февраля, состоялась вторая порция первых поединков стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона 2025/26. Игровой вечер запомнился сенсационным фиаско миланского гранда и редким бомбардирским рекордом в Азербайджане.
Английский "Ньюкасл" фактически гарантировал себе место в следующем раунде, разгромив "Карабах" на его поле со счетом 1:6.
Главным героем встречи стал вингер "сорок" Энтони Гордон. 24-летний футболист продемонстрировал невероятную эффективность, реализовав два одиннадцатиметровых удара и дважды отличившись с игры.
По данным Opta, Гордон стал лишь вторым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить четыре мяча в течение первого тайма.
До этого момента единственным обладателем такого достижения был экс-форвард донецкого "Шахтера" Луис Адриано.
В октябре 2014 года бразилец забил четыре гола в ворота БАТЭ еще до перерыва (матч завершился со счетом 7:0).
Таким образом, Гордон вписал свое имя в один ряд с легендарным нападающим "горняков", чей рекорд держался более 11 лет.
Самый неожиданный результат зафиксирован в Норвегии. Миланский "Интер" не справился с натиском "Буде-Глимт", уступив со счетом 1:3.
Хотя итальянцы быстро ответили на гол Фета точным ударом юного Эспозито, удержать равновесие им не удалось.
Во втором тайме хозяева поля еще дважды огорчили Яна Зоммера благодаря усилиям Гауге и Гега.
Теперь подопечным Симоне Индзаги придется отыгрывать дефицит в два мяча на родном "Джузеппе Меацца".
Настоящий футбольный триллер устроили "Брюгге" и мадридское "Атлетико".
Испанцы владели инициативой и вели в счете после голов Альвареса и Лукмана, однако бельгийцы проявили характер.
Хозяева дважды отыгрывались, а финальную точку в компенсированное время поставил Цолис - 3:3.
В то же время леверкузенский "Байер" сделал весомую заявку на проход дальше, одержав сухую победу над "Олимпиакосом" в Греции.
Оба взятия ворот на свой счет записал Патрик Шик, который отметился дублем в течение трех минут.
Напомним, что ответные матчи 1/16 финала запланированы на 24-25 февраля.
