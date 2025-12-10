RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Лига чемпионов: расписание всех матчей среды и когда играют украинцы

Фото: Анатолий Трубин готовится к матчу с "Наполи" (x.com/slbenfica)
Автор: Андрей Костенко

Шестой тур общего раунда Лиги чемпионов-2025/26 продолжится в среду, 10 декабря, девятью поединками в разных уголках Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

С кем сыграют Трубин, Забарный и другие

Откроют программу дня два матча в 19:45 по киевскому времени. Азербайджанский "Карабах" нашего Алексея Кащука дома сыграет с главным неудачником турнира - нидерландским "Аяксом", единственной командой, не набравшей еще ни одного очка. В это же время стартует также поединок испанского "Вильярреала" с датским "Копенгагеном".

В 22 часа начнутся еще семь матчей. Среди них - три встречи с участием коллективов украинских легионеров. Лиссабонская "Бенфика" Анатолия Трубина и Георгия Судакова примет действующего чемпиона Италии - "Наполи".

ПСЖ Ильи Забарного сыграет в испанском Бильбао с местным "Атлетиком". А мадридский "Реал" Андрея Лунина проведет центральный поединок игрового дня - дома встретится с английским "Манчестер Сити".

Также в среду сыграют между собой немецкий "Байер" и английский "Ньюкасл", другой немецкий клуб - "Боруссия" Д и норвежский "Буде-Глимт", бельгийский "Брюгге" и лондонский "Арсенал", итальянский "Ювентус" и кипрский "Пафос".

Расписание матчей 10 декабря

19:45

  • "Вильярреал" - "Копенгаген"
  • "Карабах" - "Аякс"

22:00

  • "Бенфика" - "Наполи"
  • "Атлетик" - ПСЖ
  • "Реал" - "Манчестер Сити"
  • "Байер" - "Ньюкасл"
  • "Боруссия" Д - "Буде-Глимт"
  • "Брюгге" - "Арсенал"
  • "Ювентус" - "Пафос"

Где смотреть ЛЧ

В Украине официальным транслятором турнира остается онлайн-платформа MEGOGO, которая владеет правами на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций как минимум до 2027 года.

Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y.

Ранее мы рассказали, какие клубы уже обеспечили себе места в плей-офф Лиги чемпионов.

Также узнайте о юной украинской звезде мюнхенской "Баварии", который впервые забил в еврокубке.

