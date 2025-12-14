RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Лидер сенсации УПЛ официально перешел в украинский гранд

Фото: Проспео Оба (ФК ЛНЗ)
Автор: Андрей Костенко

Лучший футболист неожиданного лидера УПЛ - черкасского ЛНЗ, нигерийский вингер Проспер Обах официально сменил клубную прописку. Отныне он - игрок донецкого "Шахтера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт донецкого клуба.

Что известно о трансфере

"Шахтер" сообщил, что контракт с 22-летним легионером заключен до 31 декабря 2030 года.

Другие детали сделки не разглашаются. Однако, по данным ТаТоТаке, сумма трансфера составила 4,4 миллиона евро. Также условия соглашения предусматривают бонусы для ЛНЗ в случае успешных выступлений нигерийца.

В текущем сезоне Обах провел в составе ЛНЗ 17 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 ассиста. С его помощью черкасский коллектив стал победителем первого круга чемпионата УПЛ.

Кто такой Проспер Обах

Родился 24 ноября 2003 года в городе Умуахия (штат Абия, Нигерия). Является воспитанником академии нигерийского клуба "Суприм Кингс", в структуре которого находился до 2022 года.

В июле 2022-го перешел в португальскую "Визелу", где сначала играл за коллектив U-23, а затем - за основную команду. В сезоне-2024/25 провел за "Визелу" 33 матча во втором дивизионе чемпионата Португалии, записав на свой счет 6 голов и 4 результативные передачи.

26 июля 2025 года заключил соглашение с ЛНЗ на три года. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 700 тысяч евро, что стало самым дорогим приобретением в истории ЛНЗ.

Ранее мы представили полное расписание последнего тура УПЛ в 2025 году.

Также узнайте, на каком месте Украина в таблице коэффициентов УЕФА после успеха "Шахтера" и вылета "Динамо".

Читайте РБК-Украина в Google News
ФутболУПЛШахтер