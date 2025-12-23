Lida Lee подтвердила роман с Даниэлем Салемом в новом клипе

Lida Lee и Даниэль Салем рассказали о романе

Новая композиция стала для Lida особенной, ведь именно в ней артистка без полутонов и страха рассказала о своих чувствах. По ее словам, это первый раз, когда она говорит о любви настолько открыто и искренне.

Песня звучит как личный манифест и нежное признание, адресованное любимому человеку.

"Эта премьера для меня - особенная. Я впервые говорю о своих отношениях на языке песни. Впервые признаюсь, что влюблена. Впервые так откровенно открываю свою душу", - отметила певица.

Lida Lee (фото: пресс-служба)

Видеоработа к треку также не похожа на постановочные клипы: в кадре - совместный быт Lida Lee и Даниэля Салема. Зрители видят домашние вечера за фильмами, прогулки с собаками, смех на кухне и простые моменты, из которых состоит их жизнь.

Артистка признается, что долгое время пыталась беречь личное, однако, когда оба являются публичными людьми, скрыть счастье становится сложно.

По словам Lida Lee, решение поделиться историей было совместным и осознанным. Пара хотела показать свои отношения такими, какими они есть на самом деле - без прикрас, сценариев и фальши.

Сам трек "Схожі" рассказывает о том, как влюбленные со временем перенимают привычки друг друга, становятся ближе и все больше похожими между собой, сохраняя при этом тепло, заботу и искренность чувств.

Что известно о личной жизни Lida Lee и Даниэля Салема

Lida Lee, настоящее имя которой Лидия Скорубская, - 31-летняя украинская певица и телеведущая, получившая широкую известность после сотрудничества с MONATIK и участия в вокальном шоу "Голос страны".

Свою музыкальную деятельность артистка начинала с исполнения каверов, работала бэк-вокалисткой, а в 2021 году была отмечена музыкальной премией YUNA как "Открытие года".

Известно, что ранее Lida Lee находилась в длительных отношениях с музыкантом, имя которого не разглашала.

В 2023 году она заявила, что уже около шести месяцев находится без пары. Причины разрыва она не уточнила, отметив лишь, что с бывшим избранником они остались в дружеских отношениях.

Тем временем Даниэль Салем в июле 2023 года сообщил о разводе с женой Марией после 17 лет совместной жизни.

По его словам, решение о разрыве было принято еще до начала полномасштабного вторжения, однако из-за событий в стране процесс развода отложили. Среди причин он назвал сложные отношения и взаимную ревность.

Уже несколько лет в сети ходили слухи, что певицу и военнослужащего связывают не только дружеские отношения. Однако пара только отшучивалась и не комментировала это.

Сегодня, 23 декабря, пара также опубликовала совместное сообщение в Instagram.

"Больше не друзья", - отметили влюбленные в публикации.