Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Евровидение-2026": где смотреть конкурс и что готовит Украина

20:18 08.05.2026 Пт
2 мин
LELÉKA погрузится в темноту в обновленной постановке для конкурса
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Евровидение-2026": где смотреть конкурс и что готовит Украина Где смотреть "Евровидение-2026" и каким будет номер LELÉKA (скриншот)
Уже 12 мая стартует 70-й песенный конкурс "Евровидение", который в этом году проходит в Вене на арене Wiener Stadthalle. От Украины во втором полуфинале выступит LELÉKA с песней Ridnym.

Каким номером будет поражать публику украинская представительница и где смотреть конкурс, узнайте в материале РБК-Украина.

Каким будет номер LELÉKA на "Евровидении-2026"

Артистка, которая одержала победу в Нацотборе, уже провела первые репетиции на главной сцене конкурса. После украинского отбора она обновила номер, заручившись поддержкой режиссера Ильи Дуцика и хореографа Галины Пех.

В начале номера артистка движется на белом подиуме навстречу музыканту Ярославу Джусю, играющему на бандуре. Инструмент символизирует ощущение дома и культурную связь.

Впоследствии сцена погружается в темноту, а фокус смещается на артистку. Впрочем, в конце концов в конце пения свет возвращается.

Дополнительным акцентом номера стал сценический образ - белое платье поверх брюк с подвижными элементами ткани, которые взаимодействуют со светом, а в финале приобретают красный оттенок.


LELÉKA выступит во втором полуфинале 14 мая под номером 12 с композицией Ridnym, которая воспевает внутреннюю силу и надежду и вдохновляет находить свет внутри себя.


Где смотреть "Евровидение-2026"

Полуфиналы и финал состоятся 12, 14 и 16 мая в 22:00. Посмотреть и послушать их можно на сайте "Суспільне Євробачення", в эфире "Суспільне Культура", послушать на "Радіо Промінь", а также на официальном YouTube-канале Eurovision Song Contest.

За трансляциями из Украины традиционно будет следить Тимур Мирошниченко. К нему присоединятся Василий Байдак (первый полуфинал), Светлана Тарабарова (второй полуфинал) и Alyona Alyona (финал). Предшоу начнутся в 21:30.

Нынешнее "Евровидение" обещает стать одним из масштабных шоу сезона, в частности зрителей в финале ожидает возвращение легенд конкурса. Среди них будут выступления Верки Сердючки и Русланы.

При написании материала были использованы такие источники: Reddit "Евровидения", "Суспільне Культура", Instagram LELÉKA.

Зеленский о "перемирии" 9 мая: завтра зависит от того, что мы услышим сегодня
